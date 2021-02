Toutes les facettes du Hip-hop réunies lors de la L2P Convention

L’univers du Hip-hop à l’honneur. Du 4 au 7 mars, une centaine de professionnels et d’artistes vont aborder toutes les facettes du premier genre musical de France. Un événement à suivre en ligne.

La musique, le street-art, le cinéma, le breakdance (future discipline olympique)… Le hip-hop regorge de disciplines variées. Durant trois jours, la L2P convention va offrir un plateau de choix aux fans mais également aux curieux.

Une vingtaine de conférences, une centaine d’acteurs chevronnés du milieu, six masterclasses et deux concerts sont notamment au programme. A la baguette de ce projet, Rachel Khan et Julien Cholewa, nommés à la direction de La Place en mars 2020, un centre culturel situé à Paris et dédié au hip-hop.

La convention L2P abordera également les difficultés d’un secteur durement touché par la pandémie. Les intervenants partageront leur expérience sur la façon d’exercer et de proposer du contenu malgré les restrictions.

Parmi les personnalités qui prendront part l’événement, tourné sur 6 lieux (dont le Théatre de la Ville, la Gaité Lyrique ou le musée du quai Branly), le réalisateur Jean Pascal Zadi, le breakdancer Lilou ou encore des représentants du collectif Kaméraméha, notamment auteurs de clips de PNL ou encore Dadju.

Un show à suivre sur le site de la chaîne YouTube de la L2P Convention.

