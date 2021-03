Golden Globes 2021 : les temps forts de la 78e cérémonie

La 78e édition des Golden Globes s'est déroulée dimanche, offrant son lot de surprises, de déceptions et de ratés. Retour sur les temps forts de cette grand-messe américaine du cinéma et de la télévision qui a eu lieu cette année de manière virtuelle en raison de la crise sanitaire.

L’acteur Daniel Kaluuya victime d’un bug technique

Il fut le premier lauréat de la 78e édition des Golden Globes. Après avoir reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour «Judas and the Black Messiah», Daniel Kaluuya a voulu se lancer dans un discours de remerciements, mais a rencontré quelques problèmes de connexion.

Champagne !



Daniel Kaluuya trinque avec Bill Murray pour fêter son Golden Globe du meilleur second rôle masculin ! #GoldenGlobes pic.twitter.com/hLPp027BT5 — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 1, 2021

Des problèmes techniques dus à une cérémonie qui se tenait avec deux plateaux à Beverly Hills et à New York, soit à plusieurs milliers de kilomètres l'un de l'autre, et des gagnants éparpillés aux quatre coins du pays, voire au-delà, à cause de l'épidémie de coronavirus. Médecins et infirmières, comédiens non professionnels, ont ponctué la soirée avec de courtes séquences humoristiques.

Les excuses de la HFPA pour le manque de diversité

Ces dernières semaines, l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA, ndlr) qui décerne les Golden Globes, a été vivement critiquée pour le manque de diversité en son sein. Elle ne compte en effet aucun membre noir parmi ses 87 sociétaires. «Nous avons du travail», a reconnu Helen Hoehne, la vice-présidente de l’organisation. «Nous devons nous assurer que toutes les communautés sont représentées parmi nous et nous allons y parvenir», a promis, de son côté, la présidente de l'association, Meher Tatna.

Here's the statement made by the Hollywood Foreign Press Association at tonight's #GoldenGlobes. pic.twitter.com/3DFF8uexHg — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

L'Association de la presse étrangère d'Hollywood a donné un premier signal dimanche en récompensant plusieurs acteurs noirs, de Chadwick Boseman («Le Blues de Ma Rainey») à Andra Day («Billie Holiday, une affaire d'Etat»), en passant par Daniel Kaluuya («Judas and the Black Messiah»).

Chadwick Boseman récompensé à titre posthume

Les Golden Globes ont décerné le prix du meilleur acteur dans un film dramatique au comédien américain Chadwick Boseman, décédé en août dernier à 43 ans seulement d'un cancer du côlon. Sacré pour son rôle de trompettiste ambitieux dans «Le Blues de Ma Rainey», l'interprète de T'Challa dans «Black Panther» n'avait encore jamais été primé aux Emmys, Golden Globes, ou Oscars. C'est sa veuve, Taylor Simone Ledward, qui a reçu le prix en son nom.

"On doit saisir toutes les opportunités de célébrer ceux qu'on aime."





L'émotion de Simone Ledward Boseman, la femme de Chadwick Boseman, récompensé aux #GoldenGlobes pour son rôle dans "Le Blues de Ma Rainey". pic.twitter.com/5IzTjdQGIf — CANAL+ (@canalplus) March 1, 2021

«Il aurait dit quelque chose de beau, qui vous inspire», a-t-elle dit, en larmes. Un «écho à cette petite voix qui vous dit que vous pouvez le faire, de continuer à avancer». Chadwick Boseman reste le favori des bookmakers pour l'Oscar du meilleur acteur.

Le triomphe de la plate-forme Netflix

La plate-forme de vidéo en ligne a connu une soirée faste avec six récompenses dans les catégories télévision et quatre pour le cinéma - dont «I Care a lot» avec Rosamund Pike - de très loin sa meilleure performance aux Golden Globes. Netflix était arrivé en tête des nominations avec quarante-deux mentions. Le géant du divertissement a pu compter sur la série «The Crown», dont la quatrième saison a reçu quatre prix.

"Merci de rendre hommage au côté sombre de la comédie"



Rosamund Pike, récompensée pour son rôle dans I Care a lot #GoldenGlobes pic.twitter.com/xKInnsPKMD — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 1, 2021

Accueilli avec réticence il y a encore peu par Hollywood, Netflix est désormais un acteur à part entière de l'industrie. Seule ombre au tableau dimanche, le mauvais parcours de «Mank», film en noir et blanc de David Fincher, reparti sans prix alors qu'il était nommé dans six catégories.

La revanche des Britanniques

Les comédiens britanniques ont récolté dimanche plus de récompenses que leurs homologues américains. Catherine O'Hara (Canadienne naturalisée américaine) et Anya Taylor-Joy (triple nationalité argentine, britannique et américaine) exclues, sept prix d'interprétation sont allés à des Britanniques, contre six à des Américains.

It's been a historic night for Emma Corrin at the #GoldenGlobes! She won the award tonight for Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama, after receiving her very first nomination in the category. pic.twitter.com/y1GzyLsdXC — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Les jeunes acteurs méconnus Emma Corrin et Josh O'Connor ont notamment reçu respectivement le Golden Globe de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série dramatique pour leurs interprétations de la princesse Diana et du prince Charles dans «The Crown».

