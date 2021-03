Golden Globes 2021 : retrouvez le palmarès complet de la 78e édition

Entièrement virtuelle cette année en raison de la crise sanitaire, la cérémonie des Golden Globes qui s'est déroulée dimanche en duplex depuis Beverly Hills et New York, a ouvert la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood. Voici les grands gagnants de cette 78e édition.

Pourtant grand favori avec six nominations, le long-métrage «Mank» produit par Netflix est reparti bredouille, tout comme les films et artistes français, dont l'acteur Tahar Rahim qui n'a pas remporté le prix du meilleur acteur dans un film dramatique.

Mais les Golden Globes ont récompensé Chadwick Boseman à titre posthume pour sa perfomance dans «Le Blues de Ma Rainey», ainsi que la réalisatrice Chloé Zhao pour «Nomadland». Sans oublier Sacha Baron Cohen pour sa comédie «Borat 2».

Côté séries, «The Crown» et «Le Jeu de la dame» sont les grands vainqueurs de ces Golden Globes 2021.

Meilleur film dramatique

«Nomadland», de Chloé Zhao

Meilleure comédie ou comédie musicale

«Borat 2», de Sacha Baron Cohen

Meilleure actrice dans un film dramatique

Andra Day («Billie Holiday, une affaire d'Etat»)

Meilleur acteur dans un film dramatique

Chadwick Boseman («Le Blues de Ma Rainey»)

Meilleure actrice (comédie ou comédie musicale)

Rosamund Pike («I Care A Lot»)

"Merci de rendre hommage au côté sombre de la comédie"



Rosamund Pike, récompensée pour son rôle dans I Care a lot #GoldenGlobes pic.twitter.com/xKInnsPKMD — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 1, 2021

Meilleur acteur (comédie ou comédie musicale)

Sacha Baron Cohen («Borat 2»)

"Merci de rendre hommage au côté sombre de la comédie"



Rosamund Pike, récompensée pour son rôle dans I Care a lot #GoldenGlobes pic.twitter.com/xKInnsPKMD — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 1, 2021

Meilleur acteur dans un second rôle

Daniel Kaluuya («Judas And The Black Messiah»)

Meilleure actrice dans un second rôle

Jodie Foster («Désigné coupable»)

La joie et la surprise de Jodie Foster récompensée aux #GoldenGlobes pour son second rôle dans Désigné Coupable pic.twitter.com/Ocyysi2EcJ — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 1, 2021

Meilleur réalisateur

Chloé Zhao («Nomadland»)

"Merci à tous les nomades qui ont partagé leur histoire avec nous"



Chloé Zhao remporte le Golden Globe de la meilleure réalisation pour son film Nomadland #GoldenGlobes pic.twitter.com/ywQ9Jc7G3V — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 1, 2021

Meilleure chanson originale

«Io Si (Seen)», du film «La vie devant soi»

Meilleure musique de film

Jon Batiste, Atticus Ross et Trent Reznor pour «Soul»

Meilleur scénario

«Les Sept de Chicago», d'Aaron Sorkin

Meilleur film étranger

«Minari», de Lee Isaac Chung

La fille de Lee Isaac Chung célèbre le #GoldenGlobes du meilleur film en langue étrangère pour Minari ! pic.twitter.com/PaMx01sO0H — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 1, 2021

Meilleur film d'animation

«Soul», des studios Pixar

Meilleure série dramatique

«The Crown»

Meilleure actrice dans une série dramatique

Emma Corrin («The Crown»)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Josh O'Connor («The Crown»)

Congratulations to @joshoconnor15 for winning Best Actor in a TV Series, Drama at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/LWHcapjpio — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Meilleure série (musicale ou comédie)

«Bienvenue à Schitt's Creek»

Meilleure actrice dans une série (comédie ou comédie musicale)

Catherine O’Hara («Bienvenue à Schitt's»)

Meilleur acteur dans une série (comédie ou comédie musicale)

Jason Sudeikis («Ted Lasso»)

Meilleure mini-série

«Le Jeu de la dame»

Congratulations to The Queen's Gambit - Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/sPqxJT1qNc — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Meilleure actrice dans une mini-série

Anya Taylor-Joy («Le Jeu de la dame»)

Meilleur acteur dans une mini-série

Mark Ruffalo («I Know This Much is True»)

.@MarkRuffalo wins for Best Actor in a Limited Series, Anthology Series/Motion Picture Made for Television at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/6kPJRCNHsf — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Meilleure actrice dans un second rôle

Gillian Anderson («The Crown»)

Meilleur acteur dans un second rôle

John Boyega («Small Axe»)

A voir aussi