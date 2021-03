Bunny Wailer, légende du reggae et dernier membre des Wailers, est décédé

Il aura marqué l’histoire du reggae. L’artiste jamaïcain Bunny Wailer, membre fondateur du mythique groupe the Wailers avec Bob Marley, est décédé ce mardi 2 mars au Andrew's Memorial Hospital de Kingston, à l’âge de 73 ans, rapporte l’AFP.

A la demande de ses enfants, l'annonce de sa disparition a été faite par la ministre jamaïcaine de la Culture, Olivia Grange dans un communiqué, sans préciser les causes de sa mort. Cette dernière a salué le dernier survivant des Wailers et rendu hommage à l'artiste. « Nous pleurons la disparition d'un exceptionnel chanteur, auteur et percussionniste (...) un pionnier et porte-drapeau de la musique de notre pays ».

The Passing of Bunny Wailer pic.twitter.com/gf4JBNBQ8I — Hon.Olivia Grange (@Babsy_grange) March 2, 2021

Avec Bob Marley et Peter Tosh, le chanteur et percussionniste avait fondé le groupe the Wailers au début des années 1960, participant au rayonnement du reggae à l’international. « Nous nous souvenons avec une grande fierté de la manière dont Bunny, Bob Marley et Peter Tosh ont fait voyager la musique reggae aux quatre coins du monde » souligne ainsi la ministre Olivia Grange.

De son vrai nom Neville O’Riley Livingstone, il avait quitté les Wailers en 1974 pour entamer une carrière solo. Il avait notamment remporté trois Grammy Awards du meilleur album reggae de l'année en 1991 pour « Time Will Tell : A Tribute to Bob Marley», en 1995 avec « Crucial! Roots Classics » et en 1997 pour « Hall of Fame : A Tribute to Bob Marley's 50th Anniversary ».

