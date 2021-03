Charlotte Gainsbourg : l'histoire poignante du jour où elle a appris la mort de son père

Invitée d’Augustin Trapenard dans l’émission Boomerang sur France Inter, Charlotte Gainsbourg a révélé comment elle avait appris la mort de son père, et ce qui s’est passé immédiatement après, dans un récit très émouvant.

Il y a 30 ans, le 2 mars 1991, la mort de Serge Gainsbourg est annoncée dans les médias. C’est un choc pour ses fans. Mais surtout pour ses proches. Et c’est justement à la télévision que Charlotte Gainsbourg va apprendre le décès de son paternel.

«Je me souviens avoir appris qu’il était mort à la télé. J’étais chez une amie, a-t-elle raconté sur France Inter. A cette époque-là, il n’y avait pas de téléphone portable. Je l’avais vu la veille ou l’avant-veille. J’allais m’installer chez lui, parce que je n’allais pas bien et on avait décidé que j’allais habiter avec lui. Je l’ai appris avec un flash spécial, les pompiers sont rentrés chez lui. Je suis tombée, je crois», raconte-t-elle à Augustin Trapenard.

«Mon amie m’a amené rue de Verneuil en catastrophe, évidemment. J’ai vu ma tante dans la rue, donc elle a dû l’apprendre en même temps que moi, a-t-elle confié dans Boomerang. C’est Bambou qui l’a découvert, avec les pompiers. Ils sont rentrés par le balcon. (…) Je suis allée tout de suite le trouver et je me suis allongée avec lui», poursuit-elle.

Un moment forcément marquant pour celle qui n’a pas encore 20 ans à l’époque. Et dont elle parle dans la chanson Lying With You sortie en 2017.

«J’ai voulu parler de cette scène, car c'est l'image la plus forte que j'ai eu à voir et à vivre, avait-elle à l’époque confié à Elle. Son décès a vraiment été un choc dont j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. Et la vraie césure a eu lieu quand je l'ai vu mort. C'est une scène qui a duré plusieurs jours, qui avait quelque chose d'irréel», souligne Charlotte Gainsbourg.

Des mois après, elle avoue ne rien avoir touché dans l’appartement de son père pendant des années. «Même le frigo, il était plein. J’ai laissé les choses pourrir, s’est-elle souvenue ce 2 mars dans Boomerang. Les boîtes de conserve, je ne savais pas : ça explose, en fait, avec le temps. Tout est resté. Jusqu’à l’odeur, qui restait. L’odeur de cigarette qui est restée très longtemps. Mais je voulais capturer cet endroit, que ce soit figé dans le temps», reconnaît-elle.

A voir aussi