Jeff Buckley : on en sait plus sur le biopic consacré au chanteur

La nouvelle est confirmée. Un biopic sur la vie de Jeff Buckley est actuellement en préparation. Et c’est le comédien Reeve Carney (Penny Dreadful) qui incarnera le chanteur à l’écran.

Selon le site américain Variety, ce long métrage intitulé Everybody Here Wants You sera réalisé par Orian Williams, qui a notamment signé le film Control consacré au leader du groupe britannique Joy Division, Ian Curtis, en 2007. Le tournage est prévue pour débuter cet automne. La date de sortie reste inconnue pour le moment.

«Je suis honoré d'avoir l'opportunité de prendre la place du réalisateur pour raconter l'histoire de Jeff. Le sublime scénario de Dionne Jones rassemble tous les éléments de la vie de Jeff dans une histoire intime et visuelle», a confié le réalisateur à propos de ce projet qui a reçu le soutien de la famille et des héritiers de Jeff Buckley.

La production a ainsi eu accès à l’intégralité de sa discographie, et pourra compter sur la présence de la mère du chanteur, Mary Guibert, en tant que co-productrice. «Ce sera la seule adaptation officielle de l'histoire de Jeff que je peux promettre aux fans. Elle sera fidèle à lui et à son héritage. Heureusement, ma détermination à rassembler tous les meilleurs participants, peu importe le temps que cela a pris, est sur le point d'aboutir de la meilleure façon possible», a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Mort tragiquement à l’âge de 30 ans après s’être noyé au cours d’une baignade dans la rivière Wolf, près de Memphis, Jeff Buckley, fils du chanteur Tim Buckley mort en 1975, n’avait sorti qu’un seul album studio, Grace, enregistré en 1994, durant sa courte carrière. Celui-ci lui permettra de connaître un succès fulgurant sur la scène musicale, laissant des millions de fans en pleurs suite à sa disparition. Un de ses morceaux les plus connus reste sa reprise de la chanson Hallelujah de Leonard Cohen.

