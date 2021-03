Benjamin Biolay s'impatiente sur Instagram au sujet de la réouverture des salles de spectacle

De nombreux artistes ont pris la parole ces derniers mois sur les réseaux. Après Pierre Niney ou Jean Dujardin, Benjamin Biolay demande à son tour de la visibilité.

Sacré mi-février artiste masculin de l’année aux 36e Victoires de la musique, raflant également au passage le prix du meilleur album pour son disque « Grand Prix », Benjamin Biolay a posté sur son compte Instagram une photo lourde de sens. Un cliché de la façade du théâtre de la Croix Rousse, à Lyon, surplombée d’une affiche sur laquelle il est écrit : « Il est pas un peu long cet entracte ? ». Un slogan que l’auteur-compositeur-interprète de 48 ans a accompagné d’un message « Et si on nous disait quand c’est qu’on va où ? ( et en même temps ou pas ) » avant d’ajouter « soutien au théâtre de la Croix rousse et tous les autres ».

Après son discours des Victoires de la musique, Benjamin Biolay récidive

Il avait déjà pris la parole lors de la cérémonie des Victoires de la musique, le 12 février dernier. Lors de sa remise de prix, Benjamin Biolay s’était ainsi fait le porte-parole des attentes des artistes. « Dans cette année de silence a suivi un silence que j’ai trouvé assez étourdissant. Un silence des pouvoirs publics et des gens qui sont censés être nos ministres de tutelle par exemple et j’attends, si c’est possible, qu’on nous écoute un petit peu, parce qu'évidemment on est des gens sérieux et on ne fera pas n’importe quoi » avait déclaré Benjamin Biolay.

Ce nouveau message, posté cette fois sur les réseaux sociaux, intervient alors qu’Emmanuel Macron étudie ce mercredi après-midi aux côtés de Jean Castex et des ministres concernés dont Roselyne Bachelot, les différentes options de réouverture des lieux publics selon l’AFP, parmi lesquels figurent les salles de spectacle.

