Flo Delavega : «confiné» dans la forêt landaise, il sort son premier album solo sans Jérémy Frérot

Plus de trois ans après la séparation des Frero Delavega, Flo Delavega sort du silence et revient avec un premier album solo, intitulé «Rêveur Forêveur». Un disque sur lequel il chante sa nouvelle vie, loin des tumultes de la ville, isolé en pleine forêt des Landes.

Qu’il semble loin le temps où il devait signer des autographes à chacune de ses sorties, ne pouvant échapper à cette surexposition médiatique dans laquelle il s'était retrouvé plongé avec son ancien complice, Jérémy Frérot, après le passage du groupe dans «The Voice» en 2014.

Deux albums, un million d’exemplaires écoulés, des tubes («Le chant des sirènes», «Ton visage») et des dizaines de concerts plus tard, Flo Delavega, de son vrai nom Florian Garcia, a choisi de clôturer ce chapitre de sa vie, de quitter Paris, et de vivre reclus dans le Sud-Ouest de la France avec sa femme, la chanteuse argentine Natalia Doco, et son fils. Isolé et pleinement heureux.

«Je ne me sentais plus à ma place ni dans la capitale, ni avec les Frero. J’avais besoin de me connecter au rêve écologique mais aussi, mais d’abord, au rêve silencieux enfoui en moi», explique le chanteur de 33 ans. Une révolution intérieure qui l’a conduit à lire des ouvrages et des guides d’éveil spirituel comme «Le pouvoir du moment présent» d’Eckhart Tolle ou «Les 4 accords toltèques» de Miguel Ruiz, dont on retrouve de nombreuses références dans les onze titres de cet album aux inspirations reggae.

C’est chez lui, au milieu de la faune et de la flore, que Flo Delavega a écrit et composé «Rêveur Forêveur» au rendu lumineux et solaire. Le chanteur plus en adéquation avec ce qu’il ressent et ce qu’il est, a réussi à allier ses deux passions : la musique et la permaculture.

Dans son havre de paix, situé en plein cœur des Landes, l’artiste écolo s’est construit une maison au coffrage en paille, a implanté des panneaux photovoltaïques, a conçu une scène pour de futurs festivals avec des rondins de bois, et a transformé la grange en un studio d’enregistrement.

«On oppose souvent la nature et la ville, l’écologie et le capitalisme… Dans mes chansons, j’essaie de créer un pont entre ces deux univers, en partant du monde qui m’inspire, un monde intérieur dont j’ai cherché la clé, pour le partager avec autrui. Je ne suis pas forcément ancré dans l’utopie d’un nouveau monde», avoue Flo Delavega qui s’est inspiré de ses idoles – Manu Chao et Bob Marley en tête – pour donner vie à des chansons entonnées à la guitare et parfois en espagnol. Un projet pour lequel il s'est totalement investi, allant même jusqu'à dessiner la pochette qu'il affiche fièrement sur les réseaux sociaux.