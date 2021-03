Ridley Scott divise : l’âge de l’actrice Jodie Comer, pressentie pour le rôle Joséphine de Beauharnais, critiqué

Alors que Jodie Comer devrait camper Joséphine de Beauharnais dans le biopic de Ridley Scott, consacré à la jeunesse et à l'ascension de Napoléon, le choix du réalisateur de lui confier le rôle est critiqué.

Non pas pour le talent de Jodie Comer, impeccable tueuse dans «Killing Eve», mais pour son âge. L’actrice de 27 ans, dont le nom a été annoncé hier, devrait en effet donner la réplique à Joaquin Phoenix. L’acteur de 46 ans se glisse de son côté dans le costume de Bonaparte. Mais c’est là où le bât blesse.

Une incohérence historique

Des voix se sont en effet élevées sur les réseaux sociaux pour critiquer la différence d’âge entre les deux acteurs. Dix neufs ans les séparent. Un écart qui a choqué pour des raisons historiques. Et pour cause, non seulement la différence d’âge entre ces deux figures historiques était loin d'être aussi marquée, mais surtout, Napoléon Bonaparte était plus jeune que son épouse, Joséphine étant de six ans son aînée.

Un arrangement avec la grande Histoire qui déplaît, et qui réveille un autre débat au sein de l'industrie cinématographique Hollywoodienne : la discrimination par l'âge, notamment des actrices, jugées trop âgées pour tenir tel ou tel rôle arrivée à un certain moment de leur carrière comme le souligne un internaute. «La discrimination des sexes par l'âge est réelle à Hollywood. Pourquoi se saisir d'une romance célèbre où la femme était plus âgée et la rajeunir de 19 ans ?!» peut-on lire.

The gender age discrimination in Hollywood is real. How do you take a famous romance where the woman was older and make her 19 yrs younger?! #kitbag #josephineandnapoleon #jodiecomer #JoaquinPhoenix #RidleyScott #seriously pic.twitter.com/u03UpyKG90 — Teresa Wagoner (@ipoemeaalba) March 3, 2021

Une problématique régulièrement dénoncée Outre-Atlantique.

