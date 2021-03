Berlinale 2021 : l'actrice Maren Eggert reçoit le premier prix d'interprétation «non-genré»

Crise sanitaire oblige, la 71e Berlinale s’est tenue en ligne cette année, et a dévoilé son palmarès ce vendredi. La comédienne Maren Eggert a remporté le premier prix d’interprétation «non-genré» qui récompense indifféremment le meilleur acteur ou actrice. Le Festival souhaite ainsi faire avancer les débats sur l’égalité.

L’Allemande de 47 ans, déjà apparue dans la série «Marseille», a donc été récompensé par le jury à Berlin pour sa performance dans la comédie «I'm Your Man», l'amour sous algorithmes entre un robot à apparence humaine, interprété par Dan Stevens («Downton Abbey») et une chercheuse célibataire endurcie.

The Silver Bear for Best Leading Performance goes to Maren Eggert in "I'm Your Man" (Ich bin dein Mensch). #Berlinale





Watch an official clip here: https://t.co/FOK56nEzT8 pic.twitter.com/7G5IyFOXww — Berlinale (@berlinale) March 5, 2021

Elle est la première artiste à recevoir l’Ours d’argent de la meilleure interprétation, alors qu’historiquement, les prix ont de tout temps distingué acteurs et actrices, depuis la Mostra de 1932, tout premier festival, où le public a voté pour l'acteur et l'actrice qui lui avait le plus plu, comme le souligne la chercheuse Christel Taillibert.

Le prix de la meilleure interprétation secondaire est également revenue à une actrice, la Hongroise Lilla Kizlinger pour son rôle dans «Forest - I See You Everywhere» de Bence Fliegauf.

Quant à l’Ours d’Or, l'une des plus prestigieuses récompenses, il a été décerné au cinéaste roumain Radu Jude pour sa réalisation «Bad Luck Banging or Loony Porn», tourné en pleine pandémie, qui suit les pas d'une professeure de lycée, dont la vie est bouleversée par la fuite d'une vidéo intime.

The Golden Bear for Best Film goes to "Bad Luck Banging or Loony Porn" (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc), directed by Radu Jude and produced by Ada Solomon. #Berlinale





Watch the official trailer here: https://t.co/OxLKA5mUl1 pic.twitter.com/LMHR4GOd9x — Berlinale (@berlinale) March 5, 2021

Ce long-métrage «provoquant sur l'esprit de notre temps, de notre époque (...) ébranle nos conventions sociales et cinématographiques», a expliqué l'un des membres du jury, le réalisateur israélien Nadav Lapid, ajoutant que ce film «élaboré mais aussi sauvage, intelligent et enfantin, géométral et vibrant (…) ne laisse personne indifférent».