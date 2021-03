Patrick Dupond : artistes et anonymes lui rendent hommage

L’ancien danseur étoile Patrick Dupond est décédé ce vendredi à l'âge de 61 ans. Sa disparition bouleverse le monde de la culture comme les anonymes, nombreux à rendre hommage à l’artiste.

A commencer par le monde de l'art et de la danse qui célèbre un homme au talent immense, nommé étoile à l'âge de 21 ans en 1980. « C'est à la fois le petit frère, le grand frère. C'est une personnalité, il mettait le public en feu. Il avait envie de tout. Il avait cette appétence » a réagi au micro de France Info Brigitte Lefèvre, directrice de la danse de l'Opéra de Paris entre 1995 et 2014. L'étoile Marie-Agnès Gillot pleure un «génie», l'un des « meilleurs danseur au monde » avec qui elle a partagé tant de « souvenirs ». Une autre danseuse, Andréa Bescond, passée à la réalisation en 2018 avec « Les Chatouilles» salue elle aussi «un grand seigneur de la danse» qui l'a fait rêver enfant. Le violoncelliste Gautier Capuçon se dit de son côté « dévasté». Des messages accompagnés de photographies aériennes de Patrick Dupond éblouissant.

Dévasté d’apprendre la mort du danseur étoile Patrick Dupond, 61 ans.



Une étoile qui monte au ciel pic.twitter.com/hqjfbNGkfg — Gautier CAPUÇON (@GautierCapucon) March 5, 2021

Un artiste qui avait aussi partagé son amour de la danse sur le plateau de « Danse avec les stars » en 2018 et 2019. Il avait rejoint le jury de l'émission animée par Camille Combale, qui lui a rendu hommage : « Tristesse... Je t'aime Patrick ». TF1 s'est associé à cet hommage célébrant « l’un des plus grands danseurs étoile français reconnu dans le monde entier».

TF1 est très triste d’apprendre le décès de Patrick Dupond, l’un des plus grands danseurs étoile français reconnu dans le monde entier, que nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir comme juge de Danse Avec Les Stars.



Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches pic.twitter.com/EcxC3XrlQt — TF1 (@TF1) March 5, 2021

Au-delà du monde de la culture, la classe politique manifeste également sa tristesse à l'annonce de son décès, à l'instar de la maire de Paris, Anne Hidalgo qui évoque un « grand danseur étoile de l’Opera de Paris» qui «participa à de magnifiques ballets sous la direction des plus grands chorégraphes du XXe siècle».

Une disparition qui a ému et touché de nombreux anonymes et danseurs amateurs venus célébrer un grand « Monsieur ». Un dernier salut plein d'émotion au danseur et celui qui fut également directeur du ballet de l’Opéra de Paris entre 1990 à 1995.

Il y avait une immense affiche de Patrick Dupond dans la salle de danse qui sentait bon la colophane. J’ai fait mes arabesques et mes sauts en le regardant pendant plus de 12 ans. Une grande admiration pour lui! Une belle étoile qui s’envole. Au revoir, Patrick. — Eléna y’a pas de H (@ElenasansH) March 5, 2021

Une étoile a rejoint le grand ballet étoilés, emportant avec lui une part de lumière qui brillait dans nos yeux de petits rats. #patrickdupond pic.twitter.com/97lG8R1Ws3 — Audrey Slg (@Azylinn) March 5, 2021

une étoile qui rejoint le paradis des danseurs, au revoir monsieur et merci #PatrickDupond — estellou (@EstelleCollenot) March 5, 2021