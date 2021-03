Patrick Dupond : cet accident qui avait failli lui coûter la vie

Avec la disparition de Patrick Dupond ce vendredi 5 mars, à l’âge de 61 ans, le monde de la danse a perdu l’une de ses plus grandes étoiles. En 2000, l’ex-danseur de l’Opéra de Paris avait déjà frôlé la mort, victime d’un grave accident de la route.

C’était au mois de janvier et Patrick Dupond rentrait d’un séjour à l’île de Ré où il avait participé à une opération pour nettoyer les plages mazoutées. Pendant une quinzaine de jours, le danseur et d’autres bénévoles avaient tenté d’effacer les traces de la marée noire provoquée par le naufrage de l’Erika.

«J'ai perdu connaissance au volant de ma voiture dans une ligne droite, sur l'autoroute, entre Le Havre et Paris. (…) Après avoir sauvé trois mille oiseaux, ce sont mes ailes qui se sont brisées», racontait le danseur quatre ans après le drame dans l’émission «Toute une histoire», sur France 2.

A 41 ans, cet homme pour qui le corps était sacré, lui permettant de s’exprimer autrement, s’est retrouvé polytraumatisé avec 134 fractures, des vertèbres artificielles et une main arrachée. «Le premier pronostic qui a été donné, c'était une paraplégie et une paralysie partielle. (...) Lorsque le fauteuil roulant est arrivé dans ma chambre, j'ai refusé tout de suite. Je me suis levé de mon lit et je suis allé à la machine à café», expliquait-il en 2019 au micro d’Europe 1.

Mais à l’hôpital, les médecins restaient pessimistes : Patrick Dupond ne dansera plus. Ce dernier refusa cette sentence, lui qui ne pouvait pas s'imaginer vivre sans sa passion. A force de courage et de ténacité, et grâce à l'aide précieuse de son mentor, le professeur de ballet Max Bozzoni, l'ex-étoile de l'Opéra de Paris est sorti victorieux d'une longue rééducation.

A peine neuf mois après l’accident, il est remonté sur scène pour présenter la comédie musicale, «L’air de Paris». Et cela, malgré la douleur qu'il ressentait encore. Patrick Dupond révèlera qu'il fut accro à la morphine pendant plus d'un an.