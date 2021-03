Harry Potter : une suite de la saga pourrait voir le jour sur grand écran

Les Potterheads espèrent que les rumeurs se confirment rapidement. Les studios Warner Bros seraient en train de travailler sur une adaptation au cinéma de la pièce de théâtre «Harry Potter et l’enfant maudit», laquelle se déroule dix-neuf ans après la fin de la saga imaginée par J.K. Rowling.

Présentée à Londres en 2016, l’œuvre écrite par Jack Thorne a ensuite été un grand succès sur les planches, avant d’être déclinée sous forme de livre. Cette suite des aventures du petit sorcier à lunettes connaîtra-t-elle enfin une version pour le grand écran ? Jason Kilar, patron de WarnerMedia, n’a pas nié le fait qu'une adaptation pourrait être à l'étude, lors d'une conférence organisée la semaine dernière et relayée par The Hollywood Reporter.

«Il y a cette petite chose appelée Harry Potter, qui est une des franchises les plus aimées du monde. On a été incroyablement reconnaissants d’avoir eu la chance de travailler avec J.K. Rowling, et je dirais qu’il y a beaucoup de plaisir et de potentiel là-dedans», a-t-il expliqué.

Le film s'intéresserait aux héros désormais adultes, et surtout à Harry Potter. Devenu employé du ministère de la magie, il passera le flambeau à son fils, Albus Severus Potter, qui entrera à la célèbre école Poudlard.

Mais pour que la magie opère, il faudrait que les acteurs reprennent leurs rôles et qu’ils acceptent d’incarner des personnes qu’ils ont quitté il y a dix ans dans un ultime volet d’«Harry Potter et les reliques de la mort». Un challenge de taille pour les producteurs qui devront convaincre Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson qui vient d’annoncer qu’elle souhaitait arrêter sa carrière d’actrice.