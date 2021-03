Omar Sy son «faux pas» face à Tom Hanks sur le tournage d’Inferno

Invités du Tonight show vendredi, Omar Sy est revenu sur son personnage d’Arsène Lupin, le «James Bond Français» et en a profité pour faire quelques révélations à Jimmy Fallon.

Alors que l’acteur est installé à Los Angeles, qu’il multiplie les projets aux Etats-Unis et qu’il a partagé l’affiche avec plusieurs stars Hollywoodiennes, à l’instar d’Harrison Ford dernièrement pour L’Appel de la forêt et Tom Hanks, en 2016, dans Inferno, Jimmy Fallon lui a demandé comment s’était passé le travail avec eux. L’occasion pour Omar Sy de revenir avec humour sur son premier jour de tournage avec Tom Hanks et son faux pas malencontreux.

L’acteur qui garde un souvenir «incroyable» de son expérience avec le héros de Forrest Gump a en effet révélé la situation embrassante qu’il a vécu sur le plateau. «On tournait un film en Italie, à Venise, Inferno de Ron Howard. C’était mon premier jour de tournage et j’étais vraiment nerveux. Je devais traîner Tom Hanks dans un bateau. Je me disais sois cool, ne le blesse pas» explique-t-il et d’ironiser «Qui aurais voulu blesser Tom Hanks, un trésor national ?». Mais alors que tout se passe pour le mieux, qu'il n'y a aucun problème de son propre aveu, il poursuit : «Je me sentais soulagé, j’ai reculé d’un pas et je suis tombé dans l’eau, dans le Grand Canal».

Yes, @OmarSy fell into a Venice canal in front of Tom Hanks on the set of Inferno. #FallonTonight pic.twitter.com/4YYWQGwVSi — The Tonight Show (@FallonTonight) March 6, 2021

Un petit moment de solitude face à l'une des plus grandes stars américaines vite oublié grâce notamment à l'humour de Tom Hanks. Cette maladresse a beaucoup faire rire Tom Hanks comme l’explique Omar Sy : «Heureusement Tom Hanks était vraiment sympa et très drôle» insiste l’interprète d’Arsène Lupin. «Il a fait des blagues toute la journée : 'rappelez-vous les gens, il y a de l’eau à Venise '», s’est amusé l’acteur américain comme le raconte Omar Sy. Une attitude appréciée par l'interprète d'Intouchables, qui ne manque ni d'humour, ni d'autodérision.