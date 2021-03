Réouverture des lieux de culture : Elie Semoun s’impatiente et prend à nouveau la parole sur Instagram

Très actif sur les réseaux sociaux, Elie Semoun interpelle à nouveau le gouvernement et appelle à la réouverture des salles de spectacle.

Comme Pierre Niney, Jean Dujardin ou encore Benjamin Biolay, la fermeture des salles de spectacle passe de plus en plus mal auprès de l’humoriste Elie Semoun. Depuis des mois, il manifeste régulièrement son impatience à rejouer, à retrouver le public, à faire vivre la culture et son incompréhension face à la fermeture des lieux culturels.

L’acteur a posté, ce lundi, un nouveau message dans lequel il s'interroge, une fois encore, sur les raisons qui poussent le gouvernement à ne pas relancer la vie culturelle. Alors qu'il rappelle qu'aucun cluster n'est né dans une salle de spectacle - message martelé depuis des mois par le monde de la culture - l'humoriste critique, avec humour, ce qui pourrait passer pour un manque de courage de l'exécutif.

Un message qui fait suite à un précédent post, il y a un mois quasiment jour pour jour, dans lequel l'interprète de Mikeline demandait sans détour : «Quand est ce qu’on redevient essentiel ? À Monaco et en Espagne ça marche , alors pourquoi pas en france ? @roselyne_bachelot», interpellant directement la ministre de la culture.

Pas question pour autant d'opposer le monde de la culture à celui de la restauration. L'artiste avait en effet pris la parole en novembre pour condamner les rivalités et les oppositions stériles dans un long message qui rappelait le rôle primordial de la culture dans la société. «La vie sans le spectacle vivant, le cinéma, les livres, en bref, sans culture ressemblerait à un corps sans âme», partageait-il.

Un message qu'il martèle à nouveau, de plus en plus impatient, de voir les lieux de culture retrouver leur raison de vivre.