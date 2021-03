Banksy : une œuvre du street-artist mise aux enchères au profit du système de santé britannique

Toujours aussi engagé, Banksy soutient à nouveau les soignants. Après avoir offert au printemps dernier une œuvre à l’hôpital de Southampton en Angleterre, le street-artiste a décidé de la mettre aux enchères le 23 mars, au profit du système de santé britannique.

Avec la vente de cette toile en noir et blanc, véritable hommage au personnel hospitalier et à leur engagement dans la lutte contre l'épidémie, l’artiste espère récolter plus de 3,5 millions d’euros.

Intitulé «Game changer», ce dessin met en scène un petit garçon jouant, non pas avec une figurine de Batman ou de Spider-Man, mais celle d'une infirmière érigée au rang d'héroïne. A l'époque, Banksy avait joint à sa fresque un petit mot à l'attention des soignants exprimant ses remerciements.

«Merci pour tout ce que vous faites», avait écrit l'artiste, ajoutant : «J'espère que cela égayera un peu le lieu, même si ce n'est qu'en noir et blanc».

Si l'originale, estimée par Christie's entre 2,9 et 4 millions d'euros, quittera l'établissement de Southampton, une reproduction restera toutefois exposée au sein de l'établissement.