Avec son premier film «The Father», Florian Zeller trace sa route vers les Oscars

Pour son premier long-métrage, le dramaturge français Florian Zeller remporte une moisson de prix et nominations. Avec Anthony Hopkins dans le rôle-titre, «The Father» fait un parcours international hors du commun et a désormais les Oscars dans le viseur.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le film a été nommé dans la catégorie «meilleur premier film» par la guilde des réalisateurs américains, après avoir reçu six nominations aux Bafta, les prix les plus prestigieux du cinéma britannique.

«C'est du jamais vu, et un signe qu'il ne faut pas enterrer les cinéastes français», a déclaré à l'AFP l'un des producteurs tricolores, Jean-Louis Livi, rappelant aussi que le film avait été nommé quatre fois aux Golden Globes, mais finalement pas récompensé.

Nominated for Best Film at the 2021 #EEBAFTAs





The Father



The Mauritanian



Nomadland



Promising Young Woman



The Trial of the Chicago 7 pic.twitter.com/VZtVhqsA5T

— BAFTA (@BAFTA) March 9, 2021