César 2021 : Isabelle Huppert, Valérie Lemercier, Virginie Efira... voici la liste des remettants

La 46e cérémonie des César se tiendra ce vendredi 12 mars à l’Olympia, et sera retransmise en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+, dès 21h. Une soirée qui promet son lot de surprises, de récompenses, et d’invités prestigieux.

Pour que cette grand-messe du 7e art puisse avoir lieu en présentiel, seuls les artistes nommés, les remettants de chaque César, ainsi que les personnalités honorées seront invités dans la salle mythique parisienne.

Et parmi les remettants, on retrouvera notamment Isabelle Huppert, Valérie Lemercier, Virginie Efira, Charlotte Rampling, Fanny Ardant, Nathalie Baye, Chiara Mastroianni et Vincent Dedienne.

Le long-métrage d’Emmanuel Mouret «Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait» qui vient de remporter le prix du meilleur film français du Syndicat de la critique, fait figure de favori avec treize nominations. Viennent ensuite «Adieu les cons» d’Albert Dupontel et «Eté 85» de François Ozon avec chacun douze nominations. Les votants ont jusqu’à ce vendredi, 16h, pour se décider.

La maîtresse de cérémonie Marina Foïs a par ailleurs rappelé que le chanteur et acteur Benjamin Biolay dirigera un orchestre de vingt musiciens sur la scène de l’Olympia, et que la troupe du Splendid recevra pendant la soirée un César anniversaire.