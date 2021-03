Évènement : le spectacle de Léo Walk, «Première ride», à découvrir en live stream sur myCANAL le 16 mars à 20h45

Une soirée hors du temps. Alors que le monde de la culture est à l’arrêt en raison de la pandémie mondiale, la plate-forme de streaming myCANAL (et CanalVOD) propose aux téléspectateurs d’assister au spectacle «Première Ride» de Léo Walk.

La compagnie de danse La Marche Bleue livrera une performance exceptionnelle, le mardi 16 mars à partir de 20h45 sur myCANAL, en direct depuis la salle mythique de l’Olympia, dans ce spectacle chorégraphié par le danseur et chorégraphe Léo Walk. Un artiste révélé notamment par son travail dans les clips de Roméo Elvis et Chris, et qui profite de ce spectacle pour offrir sa propre vision de la danse, à la frontière du hip-hop et de la danse contemporaine.

«C’est l’histoire d’un voyage, d’une transition, d’un passage entre deux mondes, avec un avant et un après, comme dans tous les voyages. Huit jeunes sont dans une voiture, le temps d’un trajet qui devient une traversée symbolique entre l’enfance et l’âge adulte. Un peu comme une initiation. (…) Les mouvements oscillent entre un état primaire doux, instinctif, fantasmé et la rigueur des carcans de la société qui nous cerne et nous angoisse. Les mouvements finissent par bercer, porter les danseurs, emporter le spectateur avec Première Ride. C’est l’histoire d’un voyage qu’on fait tous, tous les jours : celui de dire qu’on est en vie», explique Léo Walk à propos de son spectacle dans un communiqué.