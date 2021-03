Obe Noir : le rappeur américain est mort, assassiné par balles à Houston

Le monde du rap est encore en deuil. Après Chucky Trill, Obe Noir est mort ce lundi 8 mars, à l’âge de 28 ans. Le rappeur originaire de Houston, aux Etats-Unis, a été tué par balles lors d’une fusillade.

Si les circonstances exactes de sa disparition tragique n’ont pas encore été confirmées dans son intégralité, Obe Noir aurait tenté de fuir une voiture qui le suivait dans la rue. Deux personnes encore non identifiées et en fuite seraient sorties du véhicule et lui auraient tiré dessus, le laissant sur le trottoir dans un état critique.

Dès l’annonce de sa mort, plusieurs de ses amis ont fait part de leur tristesse et de leur indignation, à l’instar du rappeur Trae The Truth qui a écrit : «Tu ne mérites pas ce qu’ils t’ont fait».

Connu pour être un grand défenseur de la cause afro-américaine, Obe Noir, qui a signé entre autres le titre «It Ain't Fair» avec Fast Money, Big Tony ou encore Bloodbath, était proche de George Floyd, dont la mort a suscité l'émotion dans le monde entier.

L'Afro-Américain de 46 ans est mort étouffé le 25 mai 2020 à Minneapolis après qu'un policier blanc, Derek Chauvin, avait posé son genou sur son cou pendant plusieurs minutes.