César 2021 : la diversité célébrée lors de la 46e cérémonie

Accusés en 2020 d'entre-soi et de manque de diversité, les César ont récompensé ce vendredi Jean-Pascal Zadi et Fathia Youssouf, deux acteurs noirs comme meilleurs espoirs, lors d'une cérémonie qui se tenait à l'Olympia, à Paris.

Jean-Pascal Zadi, 40 ans, est l'auteur, coréalisateur avec son ami John Wax et principal interprète de «Tout simplement noir», un premier long-métrage, qui a cartonné en salles lors de sa sortie à l’été 2020. «Chaque génération doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir», a-t-il déclaré en recevant son César du meilleur espoir masculin, citant l'essayiste Frantz Fanon. «Ma mission, c'est la mission de l'égalité», a-t-il ajouté, soulignant que son film parlait «avant tout d'humanité», et remerciant des acteurs et cinéastes noirs ou issus de la diversité qui ont «ouvert la brèche» avant lui, d'Omar Sy à Ladj Ly.

Conçu comme un faux documentaire, sa comédie réunit un grand nombre de personnalités noires et métisses, ainsi que des «guests» blancs, comme Mathieu Kassovitz ou Jonathan Cohen. Il suit le parcours d'obstacles de JP, un acteur raté, pour organiser la première grosse marche de contestation noire en France.

Avant «Tout simplement noir», il avait sorti un documentaire sur le rap (2005) et trois films autoproduits, «Cramé» (2008), «African gangster» (2010) et «Sans pudeur ni morale» (2011), sortis uniquement en DVD mais qui ont plutôt bien fonctionné. Diplômé d'un BTS action commerciale, cet autodidacte a grandi dans les environs de Caen auprès de dix frères et sœurs, d'une mère femme de ménage et d'un père qui vivait de petits jobs.

Fathia Youssouf sacrée meilleur espoir féminin à 14 ans

«J'aimerais dire à toutes les personnes de mon âge qui veulent faire du cinéma ou qui ont une passion de suivre leurs rêves, car c'est le plus important», a déclaré avant lui Fathia Youssouf, récompensée à seulement 14 ans pour son rôle dans «Mignonnes» de Maïmouna Doucouré. Elle est ainsi devenue l'une des plus jeunes lauréates des récompenses du cinéma français, pour ce rôle d'adolescente intégrant un groupe de danse formé par d'autres filles de son quartier.

"Suivez vos rêves, c'est le plus important."





La jeune fille, qui a grandi en Bretagne, a répondu par hasard à un casting sur Facebook. Elle a tapé dans l'œil de la réalisatrice franco-sénégalaise Maimouna Doucouré qui l'a choisie parmi 700 jeunes filles auditionnées pour ce personnage inspiré de sa propre enfance. Fathia Youssouf a fait partie de la liste des 20 meilleures actrices en 2020 selon le New York Times, pour ce personnage tiraillé entre les règles d'une famille sénégalaise polygame et la tyrannie des réseaux sociaux et des selfies.

Le film «Mignonnes», diffusé sur Netflix hors de France, avait suscité de vifs débats aux Etats-Unis, la droite américaine l'accusant notamment d'hypersexualiser des enfants.