César 2021 : l'Olympia se prépare à accueillir la 46e cérémonie en pleine crise sanitaire

Alors que la 46e cérémonie des César se tiendra ce soir à l’Olympia, et sera retransmise en clair et en direct sur Canal+, les équipes techniques s’affairent pour que le coronavirus ne vienne pas gâcher la fête et que le protocole sanitaire soit respecté.

«Quand on a su que nous avions 150 personnes (dans la salle), dont les nommés, on a retiré un fauteuil sur deux que l’on a remplacé par des tables», explique Tristan Carné, réalisateur de cette cérémonie, en exclusivité sur CNEWS. Selon lui, cette mise en scène inédite apporte «un côté cabaret».

En raison de la crise sanitaire, une circulation particulière devra être respectée. «Le nommé va arriver de la salle, va monter les escaliers (pour rejoindre la scène) et il y aura une sortie qui passera entre les musiciens (de l'orchestre dirigé par Benjamin Biolay). Le micro du pupitre du gagnant sera régulièrement désinfecté», précise Tristan Carné.

Toutes les personnes qui seront présentes dans l’enceinte de l’Olympia auront été testées au préalable. Un test PCR négatif est en effet requis.

«La soirée doit être conviviale, joyeuse, énergique, pertinente, cinéphile, sexy. C’est une grande ambition, mais j’aimerais bien satisfaire aussi bien les gens qui font le cinéma et qui le regardent», a avoué Marina Foïs, maîtresse de cette 46e cérémonie, sur Canal+.