«Kaamelott : premier volet» : le film d'Alexandre Astier sortira finalement le 21 juillet

Une nouvelle qui devrait réjouir tous les fans d’Alexandre Astier, qui commençaient sérieusement à croire en une malédiction. Après de nombreux reports en raison de la pandémie, son film «Kaamelott : premier volet» sortira finalement le 21 juillet au cinéma.

L’annonce a été faite ce vendredi par le distributeur SND. Plus de dix ans après la diffusion du dernier épisode du Livre VI, en 2009, l'immense patience des fans devrait enfin être récompensée. Reste à espérer que les salles de cinéma rouvrent prochainement pour éviter un nouveau report.

L'intrigue se déroulera très précisément en 484, soit dix ans après l’histoire présentée dans le Livre VI de la série. Alexandre Astier a par ailleurs indiqué s’être éloigné des écrits de Chrétien de Troyes, datant du XIIe siècle, pour installer «son» roi Arthur à la fin de l’Antiquité.

Porté par le thème musical envoûtant des derniers Livres, on retrouvera dans ce film la quasi-totalité des personnages qui ont fait tout le sel du programme. Les traditionnels héros de la Table Ronde (Perceval, Karadoc, Léodagan...), de la cour d'Arthur, des différents royaumes de Bretagne, mais aussi les célébrités qui petit-à-petit avaient intégré l'histoire, comme Christian Clavier en Jurisconsulte, Antoine de Caunes en Daguonet, ou Alain Chabat en Duc d'Aquitaine.

Plus surprenant, Alexandre Astier a réussi à convaincre les prestigieux Guillaume Gallienne et Sting de faire partie de l'aventure, ainsi que Clovis Cornillac. Enfin, on peut noter que le réalisateur est bien parti pour faire une trilogie, le film s'intitulant sobrement «Kaamelott : Premier volet».