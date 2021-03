«Wonder Woman 84» ne sortira pas au cinéma

«Wonder Woman 1984», victime collatérale de l’épidémie. Le blockbuster de Patty Jenkins, avec Gal Gadot, ne sortira pas en salles en France en raison de la crise sanitaire, et sera disponible en ligne, sur support physique et sur Canal +.

Le film aurait dû sortir originellement fin 2020, et les exploitants misaient gros dessus. Mais les cinémas ont finalement dû rester fermés à cause de la pandémie. En France, où des centaines de films sont en souffrance en attendant la réouverture des salles, les règles de la chronologie des médias empêchent un long-métrage déjà diffusé à la télévision, en ligne ou en DVD, de sortir sur grand écran.

Warner Bros a préféré renoncer aux salles obscures et privilégier une sortie «le 31 mars en achat digital», sur plusieurs sites, puis le 7 avril «en VOD, DVD, Blu-Ray» notamment, ainsi qu'une «diffusion prochaine et en exclusivité sur Canal+».

Après un premier opus qui avait rapporté plus de 800 millions de dollars en 2017, ce deuxième volet a de nouveau été confié à la réalisatrice américaine Patty Jenkins et à l'actrice israélienne Gal Gadot. Cette dernière renfile le costume aux couleurs de la bannière étoilée, et revient en 1984, dans l'Amérique du consumérisme triomphant.

Elle mène une vie anonyme et tranquille, jusqu'à ce que les évènements l'obligent à chevaucher à nouveau la foudre. Armée de son lasso de vérité, elle doit rétablir la paix, la justice et éviter l'apocalypse.

Warner Bros n'est pas la seule major à devoir composer avec la pandémie. Universal, de son côté, a fait la semaine dernière une croix sur le premier semestre en modifiant les dates de sortie d'une série de films («Les Croods», «Fast and Furious»).

Blockbuster le plus attendu par les salles, le 25e volet de James Bond, «Mourir peut attendre», dont la sortie fait figure d'arlésienne pour le cinéma mondial depuis des mois, est toujours officiellement prévue pour le 6 octobre 2021.