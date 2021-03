Anniversaire du confinement : 3 livres pour garder espoir

Le 17 mars 2020, la France entre dans le confinement afin de ralentir la circulation du Covid-19 au sein de la population, et désengorger les services d'urgences et de réanimation. Depuis, entre virus, chiffres alarmants et réchauffement climatique, l'anxiété et le pessimisme ne cessent de gagner du terrain. Pourtant, quelques-uns ont foi en l'humanité et dans le futur. Sélection de trois livres qui croient en un monde plus beau.

Jeunesse : Renaissances, 6 histoires qui réinventent le monde

Connaissez-vous le «Hopepunk» ? Si ce n'est pas le cas, il est grand temps de se plonger dans «Renaissances», un recueil de textes signés de Nadia Coste, Christophe Lambert, Florence Hinckel, Nathalie Stragier, Jérôme Leroy, Yves Grevet, six grand noms de la science-fiction jeunesse qui se sont lancé le défi d'imaginer un futur porteur d'espoir. Cette anthologie entendait, à l'origine, prolonger l'exposition «Renaissances» de la Cité des sciences et de l'industrie, repoussée au 15 juin en raison de la crise sanitaire. Les curieux peuvent néanmoins se rendre à partir du 6 avril sur le site du musée pour découvrir la version virtuelle de l'exposition... En attendant des jours meilleurs.

Renaissances, 6 histoires qui réinventent le monde, collectif, éd. Syros / Cité des sciences et de l'Industrie, 14,95€. A partir de 13 ans.

Photo : De mon balcon

«Ses photos ne sont pas dans l'air du temps, elles sont dans le souffle de l'instant, quand la vie ne se résigne pas à baisser les bras, quand l'humour devient un acte de courage (...) quand le regard bienveillant devient la plus belle arme pour résister à la morosité», peut-on lire dans le préambule signé François Morel. Depuis son balcon du boulevard Voltaire, Philippe Enquin, «apprenti» photographe de 85 ans, a immortalisé quelques scènes de rue ou «de fenêtres» pendant le premier confinement. Financé par Crowdfunding, ce beau livre de 140 photos rassemble moments drôles ou emplis de grâce de ces quelques semaines uniques qui constituèrent le premier confinement. Au-delà des angoisses des chiffres donnés par les médias, ces clichés révèlent un concentré d'humanité très touchant.

De mon balcon, chroniques d'un confinement parisien, Philippe Enquin, 26 €.

Analyse : Le génie du confinement

Historien et professeur à l'université de Nanterre, François Cusset effectue, le temps d'un livre, un arrêt sur image sur ce moment où tout s'est arrêté justement. Et si ce premier confinement avait été l'occasion de découvrir un monde où l'humain prend conscience de ce qui l'entoure grâce, notamment, au desœuvrement forcé ? Un moment où la grande solitude infligée à beaucoup avait contraint l'homme à se poser de véritables questions sur la vérité profonde de l'existence. Alors que la peur semblait régner sans partage sur 4 milliards d'êtres humains confinés, l'auteur constate que l'on a bien assisté à un moment suspendu, où solidarité, initiatives inédites et parfois même soulagement de certains ont fait jour. Depuis, la course folle du monde a repris malgré le Covid mais quelque chose a légèrement bougé en chacun. C'est ce moment de grâce que l'auteur a choisi de retenir au sein de neufs textes aussi éclairants que profondément porteurs d'espoir.

Le génie du confinement, de François Cusset, éd. Les liens qui libèrent, 18€. A paraître le 17 mars.