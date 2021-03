Grammy Awards 2021 : découvrez le palmarès complet

Avec désormais 28 Grammy, Beyoncé est entrée dans l'histoire des Grammy Awards en battant le record pour une artiste féminin dans la compétition, et celui pour un chanteur (homme ou femme). Autres grandes gagnantes de la soirée, Taylor Swift et l'artiste H.E.R. Découvrez le palmarès complet.

Album de l'année

"Folklore" de Taylor Swift

Enregistrement de l'année, attribué pour la performance globale d'un titre

"Everything I Wanted" de Billie Eilish

Chanson de l'année, attribué aux auteurs/compositeurs

"I Can't Breathe" de H.E.R.

Révélation de l'année

Megan Thee Stallion

Meilleure vidéo musicale

"Brown Skin Girl" de Beyoncé, Blue Ivy et WizKid

Meilleur album de rap

"King's Disease" de Nas

Meilleur album de rock

"The New Abnormal" de The Strokes

Meilleur album vocal pop

"Future Nostalgia" de Dua Lipa

Meilleur performance pop solo

"Watermelon Sugar" de Harry Styles

Meilleur duo ou performance collective pop

"Rain On Me" de Lady Gaga et Ariana Grande

Meilleur album de musique urbaine contemporaine

"YHLQMDLG" de Bad Bunny

Meilleur album de R&B

"Bigger Love" de John Legend

Meilleur album de musique alternative

"Fetch the Bolt Cutters" de Fiona Apple

Meilleur album de musique du monde

"Twice As Tall" de Burna Boy