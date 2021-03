Oscars 2021 : Florian Zeller réagit aux six nominations de son film «The Father» (vidéo)

Avec «The Father», son premier long-métrage, le Français Florian Zeller n’en finit plus de récolter les éloges et les distinctions. Après les Golden Globes ou les Bafta, le Français a décroché ce lundi six nominations à la prochaine cérémonie des Oscars, laquelle se tiendra le 25 avril.

Comme il l'a confié en exclusivité au micro d'Olivier Benkemoun, l’écrivain, dramaturge et cinéaste a préféré ne pas regarder l’annonce des nominations qui se déroulait en direct de Los Angeles, n’étant «pas sûr de gérer la quantité de stress» : «Je suis allée écouter au casque de la musique en faisant semblant de penser à autre chose, et en espérant recevoir un texto».

Un texto qu'il a reçu puisque «The Father» a été cité à six reprises et compte parmi les favoris de la 93e cérémonie des Oscars, juste derrière «Mank» de David Fincher en tête avec dix nominations. Quand il a appris la nouvelle, Florian Zeller a ressenti «une grande joie et de la gratitude». «Dans cette année particulière où les films ne peuvent pas sortir, le fait de sentir cet accueil chaleureux me bouleverse sincèrement», a avoué celui qui a choisi d'adapter, en anglais et sur grand écran, sa pièce de théâtre du même nom qui avait été auréolée d'un Molière en 2014.

S'il ne peut que se féliciter d'obtenir six nominations, Florian Zeller a reconnu être particulièrement touché d'apparaître dans la prestigieuse catégorie du meilleur film. «Une catégorie qui recompense la somme d'un travail collectif (...) ce qui en fait la particularité et la beauté», selon lui.

«The Father» narre l'histoire d'un Londonien octogénaire, incarné par Anthony Hopkins (magistral), qui présente des symptômes proches de ceux de la maladie d'Alzheimer. Dans son appartement cossu, ses souvenirs s'entremêlent et l'homme peine à reconnaître ses proches, dont sa fille Anne jouée par Olivia Colman («La Favorite», «The Crown»). Grâce à un montage surprenant et efficace, les spectateurs sont plongés dans une intrigue flirtant avec le thriller.

Ce premier long-métrage de Florian Zeller est sorti le week-end dernier aux Etats-Unis dans un contexte particulier en raison de la crise sanitaire. Rappelons que pour qu'un film puisse concourir aux Oscars, il doit être diffusé sur le territoire américain (au cinéma ou sur une plate-forme de streaming). Une mini-sortie avant un accès en VOD.

«'The Father' n’est en revanche pas sorti dans les autres pays, sauf en Espagne où les cinémas et théâtres sont restés ouverts pendant toute cette pandémie», a déclaré le réalisateur. En France, on espère le découvrir le 7 avril prochain... au plus tôt.