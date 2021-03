«Avatar» repasse devant «Avengers : Endgame» au classement du film le plus rentable de l'histoire

Une lutte acharnée entre deux monstres du box-office. La deuxième programmation d’«Avatar» dans les salles de cinéma en Chine a permis au film de James Cameron de repasser devant «Avengers : Endgame» au classement du film le plus rentable de l'histoire.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, après avoir reçu le feu vert des autorités chinoises pour une nouvelle sortie en salles, Avatar devrait réussir à remonter sur la plus haute marche du podium de la rentabilité après avoir été détrôné par le blockbuster de Marvel. Les estimations prévoient un gain total de 2,844 milliards de dollars (2,38 milliards d’euros) pour le film de James Cameron réalisé en 2009 après deux semaines d’exploitation en Chine, soit 47 millions de dollars de plus que les 2,797 milliards de dollars enregistrés par Avengers : Endgame à l’international.

Sorti en 2019, le dernier blockbuster de Marvel pourra lui aussi, un jour, prétendre à une nouvelle sortie dans les salles chinoises, et ainsi récupérer la première place au classement. Mais une autre bataille se profile déjà à l’horizon, avec la sortie du deuxième volet d’Avatar le 22 décembre 2022. Et très certainement un nouveau Avengers concocté par Kevin Feige dans le cadre de la Phase 4 du MCU.