Ces Français qui ont remporté un Oscar

Pour les Oscars 2021, le dramaturge et écrivain Florian Zeller fait figure de favori avec son premier film «The Father» qui a obtenu six nominations, et espère rencontrer le même succès que certains de ses compatriotes. Retour sur ces Français qui ont su se faire une place à Hollywood et ont décroché une précieuse statuette.

jean dujardin

En 2012, le film «The Artist» de Michel Hazanavicius a raflé cinq statuettes, dont l'Oscar du meilleur film (seul long-métrage français à l'avoir jamais obtenu), celui du meilleur réalisateur, et celui du meilleur acteur pour Jean Dujardin (également une première) pour son rôle de George Valentin, une vedette du cinéma muet dans les années 1920 qui bascule dans l’oubli après l’arrivée des films parlants. «Si George Valentin pouvait parler, il dirait : "Putain, génial, merci, formidable"», a lancé le comédien français au moment de recevoir son prix, ajoutant en introduction «I love your country». Sa partenaire à l’écran, Bérénice Béjo, n’a quant à elle pas obtenu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, mais a gagné un César.

marion cotillard

C’est en 2008 que Marion Cotillard se voit décerner l’Oscar de la meilleure actrice, pour son interprétation d’Edith Piaf dans le film «La Môme» d’Olivier Dahan. Elle a auparavant obtenu le Bafta et le César de la meilleure actrice pour ce rôle. La compagne de Guillaume Canet a travaillé pendant des mois sur ce personnage, se renseignant sur la vie de l'artiste, et prenant des cours de chant de manière intensive. L’actrice s’est même sentie «hantée» par la chanteuse, des années encore après le tournage. «J’ai fait de l’exorcisme avec du sel et du feu. Je suis partie à Bora Bora pour lui échapper. Je suis allée au Machu Picchu au Pérou et j’ai procédé à d’anciennes cérémonies chamaniques pour me purifier, avant de réaliser pourquoi je n’arrivais pas à la laisser partir. Elle avait été abandonnée dans son enfance. Sa plus grande peur était d’être seule», a-t-elle confié à The Observer en 2014.

Simone Signoret

Avant Marion Cotillard, et après Claudette Colbert («New York-Miami», 1935), Hollywood a été bluffé par le talent de Simone Signoret. Déjà auréolée du prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1959, celle qui partagea la vie de l'acteur Yves Montand a reçu l'Oscar de la meilleure actrice l'année suivante pour son rôle dans «Les Chemins de la haute ville», de Jack Clayton. En 1966, Simone Signoret a obtenu une nomination pour sa performance dans le long-métrage «La nef des fous» de Stanley Kramer.

juliette binoche

Réalisée par Anthony Minghella, «Le Patient anglais» a obtenu pas moins de neuf Oscars en 1997, et la cérémonie a vu le sacre d'une Française : Juliette Binoche. La comédienne est en effet récompensée de l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, après Lila Kedrova pour «Zorba le Grec» sorti en 1964. Dans une interview accordée à The Guardian en 2016, elle confiera : «Le succès de ce film était époustouflant, (...) je l’ai revu il n’y a pas très longtemps, et c’est définitivement l’un de mes préférés». En 2000, Juliette Binoche a de nouveau été nommée aux Oscars, cette fois-ci dans la catégorie «meilleure actrice» pour sa participation à la comédie romantique «Le chocolat», avec Johnny Depp.

Roman Polanski

Avant d’être persona non grata et exclu en août 2020 de la prestigieuse Académie des arts et des sciences du cinéma, le réalisateur franco-polonais a été sacré aux Oscars en 2003 pour le drame historique «Le Pianiste» inspiré d’une histoire vraie. Le film qui a également raflé sept César, avait été récompensé l’année précédente de la Palme d’or au Festival de Cannes.

alexandre desplat

Le compositeur français Alexandre Desplat a été nommé onze fois aux Oscars. Un trophée qu'il a décroché en 2018 pour la meilleure musique du film «La Forme de l’eau» de Guillermo del Toro. Il avait obtenu son premier Oscar en 2015 pour la bande-originale de «The Grand Budapest Hotel» de Wes Anderson. En 2020, le compositeur avait de nouveau été nommé pour «Les Filles du Docteur March» de Greta Gerwig. Mais il était reparti bredouille. Alexandre Desplat a rejoint le cercle très fermé des compositeurs français primés à Hollywood, parmi lesquels, Michel Legrand, Maurice Jarre ou encore George Delerue.

Claude Lelouch

Avec sa romance «Un homme et une femme» qui mettait en scène Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, le réalisateur Claude Lelouch a remporté l’Oscar du meilleur scénario et celui du meilleur film étranger. Dans cette catégorie, d’autres Français se sont illustrés comme René Clément pour «Au-delà des grilles» (1951) et «Jeux interdits» (1953), Jacques Tati pour «Mon oncle» (1959) ou encore François Truffaut pour «La nuit américaine» (1974).

Luc Jacquet

Il a ému le monde entier avec son documentaire «La Marche de l’empereur». Rien d’étonnant dès lors que ce film ait reçu un Oscar en 2006. Luc Jacquet n’est pas le seul Français à avoir brillé dans cette catégorie. On se souvient aussi du commandant Jean-Jacques Cousteau en 1957 avec le documentaire «Le monde du silence».

agnès varda

L’Oscar d’honneur est une récompense à part, différente des autres Oscars. Il n’y a pas de nommés pour cette catégorie, et le prix est attribué par un comité spécial. Plusieurs artistes français se sont déjà vu remettre cette statuette et la dernière en date à l'avoir obtenu reste Agnès Varda en 2017, en hommage à l'ensemble de sa carrière. Ce prix avait également été décerné à Jean-Claude Carrière (2014), Jean-Luc Godard (2010), Jean Renoir (1975), Henri Langlois (1974), Maurice Chevalier (1959) et Charles Boyer (1943).