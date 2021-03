L'acteur Idris Elba va développer plusieurs livres pour enfants

Un artiste aux multiples talents. L’acteur Idris Elba (Luther, The Wire) vient de signer un contrat avec la maison d’édition américaine HarperCollins pour développer plusieurs livres pour enfants.

Le comédien britannique – qui est également DJ, pilote, ou boxeur à ses heures – publiera des œuvres illustrées et des fictions avec l’aide de l’auteure à succès Robyn Charteris. Une première série de livres sera lancée dans le courant de l’année 2022.

«Je me sens privilégié d’avoir l’opportunité de développer ces histoires inspirées par ma fille avec l’aide de mon incroyable partenaire, Robyn Charteris, et la force d’une équipe telle que HarperCollins», a expliqué Idris Elba dans un communiqué publié par le site américain The Hollywood Reporter.

«Idris Elba est un des talents les plus iconiques et pluridisciplinaires de sa génération, et je suis ravie qu’il ait décidé de rejoindre la liste des livres pour enfants de HarperCollins. Dès le début, Idris avait une vision très claire des personnages et des histoires qu’il avait imaginé, et il s’est montré très enthousiaste à l’idée de créer des livres qui plairont à tous les enfants», précise Ann-Janine Murtagh, responsable de l’édition chez HarperCollins.