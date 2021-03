Le réalisateur américain Spike Lee présidera le jury du festival de Cannes cet été

Spike Lee est fidèle à ses engagements. Alors que le réalisateur multi-récompensé devait présider l'édition 2020, annulée l'année dernière en raison de la crise sanitaire, le festival de Cannes a confirmé la présence de l'artiste cette année. Le réalisateur américain sera à la tête du jury du 6 au 17 juillet.

«Il a dit oui, à nouveau», a ainsi posté le festival sur son compte Twitter, révélant par la même occasion un échange en visioconférence avec Spike Lee. «J’accepte humblement votre proposition d’être président, a réagi le réalisateur. Ça va être magnifique». «Paris, la France et le festival de Cannes tiennent une place importante dans mon coeur», a poursuivi l'Américain en se remémorant l’année 1986, date à laquelle il avait présenté son tout premier film «She’s gotta have it » («Nola Darling n’en fait qu’à sa tête») sur la Croisette, à la Quinzaine des réalisateurs. Un moment qu’il considère comme son introduction au monde du cinéma. «Je réserve mon vol maintenant. Ma femme et moi arrivons», a lancé l’artiste, avec humour, pendant cette vidéo.

He said "Yes".



AGAIN!



Conversation with Spike Lee, President of the Jury of the Festival de Cannes from 6 to 17 July 2021! #Cannes2021 pic.twitter.com/G1ZFX3pJ9V — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 16, 2021

C'est donc un réalisateur, scénariste, acteur, monteur et producteur de prestige qui insufflera toute son énergie et sa passion à cette grand-messe du cinéma, dont le retour est très attendu après son annulation l'année dernière. Une nouvelle dont se réjouit Pierre Lescure, président du Festival de Cannes : «Tout au long des mois incertains qui viennent de s’écouler, Spike Lee n’a eu de cesse de nous encourager. Ce soutien se concrétise enfin et nous ne pouvions espérer personnalité plus puissante pour interroger notre époque si bouleversée», note ce dernier sur le site officiel du festival.

De son côté Thierry Frémaux, délégué général, a également salué l'engagement de Spike Lee. «Son enthousiasme et sa passion pour le cinéma nous transmettent une énergie décuplée pour préparer le grand Festival que tout le monde attend. Nous sommes très impatients !» a-t-il affirmé.

Un président passionné et engagé

Fervent défenseur de la cause noire et des minorités, l’auteur de «Do The Right Thing» et «Malcolm X» n’a cessé de dénoncer le racisme tout au long de sa filmographie. La politique et les problèmes sociaux restent des thèmes de prédilection pour lui.

De son vrai Shelton Jackson Lee, Spike Lee qui a grandi à Brooklyn, a tourné des films chocs pour tenter d’éveiller les consciences. Fan de l’équipe de basket des New York Knicks, cet homme aux lunettes double foyer l'est aussi de musique, et a notamment réalisé des clips pour de nombreuses stars, comme pour le morceau «They don’t care about us» signé Michael Jackson.

Il va donc succéder au réalisateur mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu qui avait décerné avec son jury, et à l’unanimité, la Palme d’or à «Parasite» de Bong Joon-ho, il y a deux ans. Le festival annoncera début juin la sélection officielle, ainsi que les membres du jury qui entoureront Spike Lee.