Le metteur en scène Alain Françon grièvement blessé à l'arme blanche à Montpellier

Le metteur en scène Alain Françon, ancien directeur du théâtre national de la Colline et lauréat de deux Molières, a été grièvement blessé à l’arme blanche, ce mercredi midi, à Montpellier.

L’artiste de 76 ans qui donnait des cours à l'Ecole nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier depuis mi-février, a été touché à la gorge. Selon des sources proches de l’enquête, il s’est effondré dans la rue près de son hôtel. Le metteur en scène a été évacué vers l'hôpital par les pompiers aux alentours de 11h 40, rapporte l’AFP. Selon la sûreté départementale, des marques de sang ont été relevées dans plusieurs rues. Aucune trace de l'agression n'était visible a rapporté de son côté un photographe de l'AFP, en début d'après-midi.

Lauréat de deux Molières de la mise en scène en 1995 et 2010 et de deux Grands prix du théâtre du Syndicat de la critique en 1992 et 2009, il a également dirigé le Centre dramatique national de Lyon puis celui de Savoie, avant de prendre la direction du théâtre national de la Colline, à Paris, entre 1996 et 2010. Il a récemment dirigé Catherine Hiegel, Noémie Lvovsky et André Marcon dans « Avant la retraite », pièce jouée au théâtre de la Porte-Saint-Martin en septembre 2020 et interrompue en raison de la fermeture des salles de spectacle fin octobre. Au cinéma, il a dernièrement interprété le rôle du père «castrateur» dans le dernier film de Maïwenn, "ADN", sorti fin 2020.

Plus d'informations à venir prochainement...