Une trentaine d’artistes portent la voix des familles de victimes du Covid-19, décédées dans la solitude

Jacques Weber, Julie Gayet, François Berléand, Catherine Frot…Vingt-neuf artistes se sont associés au combat de la comédienne Stéphanie Bataille pour rendre compte, à travers des témoignages poignants, de la souffrance des familles des victimes du Covid décédées dans la solitude la plus totale.

Une situation tragique que Stéphanie Bataille dénonce depuis des semaines après avoir perdu son papa en janvier dernier. Et un combat contre l’isolement des malades quelles que soient les circonstances qu’elle mène via le collectif Tenir ta main, qu’elle a cocréé.

Après avoir reçu plus de 6.000 messages d’anonymes qui, comme elle, ont perdu des proches sans pouvoir les accompagner dans leurs derniers instants, c’est sur le site de ce collectif qu’elle a partagé, ce mercredi 17 mars, vingt-neuf témoignages poignants. Des textes lus avec pudeur par des comédiens pour rendre hommage aux victimes, et rendre compte de la détresse des familles face à ces situations inhumaines.

Parmi eux, François-Xavier Demaison, Anny Duperey, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Darmon, Isabelle Gélinas, Michèle Bernier, Niels Arestrup se font les porte-parole de ces drames humains, révéles un an après le premier jour du confinement. Des situations inacceptables pour Stéphanie Bataille qui défend ardemment le droit à l’humanité et à la dignité, et réclame «l’inscription dans la loi d’un droit de visite aux patients dans tous les établissements de santé, à tout moment de l’hospitalisation et quelles que soient les circonstances sanitaires».