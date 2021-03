Annie Cordy : sa chanson «Cho Ka KaO» fait polémique en Belgique

C’est la chanson de la discorde en Belgique. Alors que le nom d’Annie Cordy a été choisi pour baptiser un tunnel, la chanteuse décédée le 4 septembre 2020, est accusée de racisme à cause de son tube «Cho Ka KaO».

L’histoire a commencé quand La Belgique a décidé de débaptiser le plus long tunnel du pays, situé à Bruxelles, qui portait le nom du roi colonialiste Leopold II pour le renommer Annie Cordy. Un titre populaire de l’artiste sorti en 1985, et dont les paroles sont connues par plusieurs générations : «Si tu me donnes des noix de coco/Moi je te donne mes ananas/Cho Ka Ka O/Cho cho cho chocolat/Rikiki tes petits kiwis/Les babas de mes baobabs».

Mais cette chanson fait l’objet de violentes critiques de la part d’une association qui accuse Annie Cordy de racisme. Une accusation que le parolier Vivien Valley, à l’origine de «Cho Ka KaO» ne comprend absolument pas. «J’ai fait une chanson pour les enfants. Un truc pour réveiller les gens le matin (…) Le propos est juste de faire rire au départ», explique l’auteur français qui regrette qu’il y ait «des censeurs un peu partout qui prennent plaisir à censurer».

«Cho Ka KaO» avait déjà causé des ennuis à l’auteur par le passé. Il avait alors engagé un procès contre Dieudonné qui utilisait la chanson dans l’un de ses textes.