In Memoriam : le jeu vidéo culte de 2003 signe son retour en roman

Objet de curiosité et de fascination tant par l'ambition qui habitait ce projet que par son exploitation de tous les médias, In Memoriam fait son retour 18 ans plus tard dans les librairies.

Pour les moins de 20 ans qui n'ont jamais entendu parler d'In Memoriam (En mémoire de...), cette œuvre d'Eric Viennot se présentait comme un jeu vidéo d'enquête policière qui entendait briser le fameux quatrième mur.

Car pour résoudre la dangereuse affaire dans laquelle s'était lancé le journaliste d'investigation Jack Lorski, les gamers ne devaient pas s'en tenir aux seuls écrans du jeu. Des sites internet spécialement conçus pour l'occasion avaient en effet été mis en ligne pour y dénicher de précieux indices, offrant par la même un polar à la croisée des médias obligeant à fouiller dans diverses sources afin d'éclaircir le mystère. Même le site du quotidien Libération avait été mis à contribution.

Une idée novatrice qui a rapidement érigé In Memoriam au rang de jeu culte. «Je crois qu'In Memoriam est sorti au bon moment. A une époque où Internet commençait à être un outil plus grand public. Aujourd'hui, il n'aurait pas la même portée», se souvient son auteur Eric Viennot, qui a coécrit ce nouvel ouvrage avec Florence Beauchard.

Condamné à rester dans les mémoires ?

Mais à l'heure où de nombreux jeux mythiques s'offrent des remakes et sont dépoussiérés par les éditeurs, In Memoriam n'est plus jouable en raison de son format particulier, d'autant que les vidéos n'étaient pas éditées en HD pour être intégrées au format des CD-Rom et DVD-Rom, ce qui obligerait aujourd'hui à en réaliser de nouvelles. «J'avais dans les cartons un projet de scénario pour un film ou une série que des producteurs de l'époque m'avait commandé en raison du buzz très postif reçu par In Memoriam. Le choix de proposer un roman est aujourd'hui plus approprié, même si son succès pourrait aider à la resortie du jeu», laisse entendre Eric Viennot.

Une nouvelle fin

L'écrivain s'est ici attelé à reprendre l'enquête développée dans le jeu, à cela près que «la fin est différente», précise l'auteur. Dans l'œuvre d'origine, Jack Lorski se lançait sur les traces d'un mystérieux tueur en série dénommé Le Phénix. Accompagné de Karen Gijman, notre reporter-enquêteur s'engouffre rapidement dans un univers étrange jusqu'à sa disparition qui semble inexpliquée. «Le roman donne finalement accès à In Memoriam à tous», ajoute Eric Viennot. Surtout, il donne à découvrir une trame digne des meilleurs polars pour les amateurs du genre.

Et lorsqu'on questionne son créateur sur ses ambitions au sujet d'une suite ? L'homme, qui prépare actuellement un documentaire transmédia, aimerait se «rapprocher des formats en réalité virtuelle et augmentée, voire par le biais des mobiles, afin d'offrir un effet "waouh"», explique-t-il, soulignant que beaucoup de créateurs d'escape game en France lui ont témoigné avoir joué à In Memoriam. Preuve en est qu'une œuvre audacieuse restera toujours dans les mémoires...

In Memoriam Le Roman, de Eric Viennot, disponible sur le site officiel.