Françoise Hardy s'exprime sur son terrible combat contre le cancer : «Je ne pourrai plus jamais rechanter»

Atteinte d’un cancer, Françoise Hardy confie qu’elle ne pourra plus jamais rechanter et avoir « très peur de souffrir ».

Dans une interview publiée par Paris Match ce jeudi 18 mars, la chanteuse évoque ses graves problèmes de santé. Après avoir été diagnostiquée d'un lymphome en 2004, l'interprète du Temps de l’amour a été touchée durement par un cancer du système lymphatique en 2015, puis par un cancer du pharynx.

« En 2015, je n’ai pas eu conscience de ce qui m’arrivait car j’ai été pas mal dans le coma. Aujourd’hui, c’est pire, bien plus concret. Privée de salive depuis trois ans par 45 séances de radiothérapie, j’ai en permanence des détresses respiratoires, des crises d’étouffement et de suffocation, sans parler des hémorragies nasales interminables. Je n’ai pas peur de mourir mais j’ai très, très peur de souffrir, d’autant plus que c’est déjà le cas, peur aussi de la souffrance de devoir me séparer des deux êtres que j’aime le plus au monde, Thomas et son père », explique-t-elle.

Elle révèle aussi que les traitements qu’elle a suivis ont endommagé de manière irrémédiable ses capacités à chanter. « Grâce aux rayons et à une immunothérapie, je suis devenue sourde d’une oreille et j’ai la tête asséchée – gorge, nez, bouche –, je ne pourrai jamais rechanter. Mais ça ne me tourmente pas. J’ai écrit tellement de bons textes que mon petit filon est sans doute épuisé », déclare-t-elle.

Ayant peur des souffrances qui pourraient l’attendre dans les prochaines années, Françoise Hardy souhaiterait que la France légalise l’euthanasie. « Quand mon état deviendra encore plus insupportable, je n’aurai, hélas, pas le soulagement de savoir que je peux me faire euthanasier. La France est inhumaine sur ce plan-là ».