Oscars 2021 : nominations, tapis rouge, protocole sanitaire... ce que l'on sait déjà sur la 93e cérémonie

Reportée de deux mois en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des salles de cinéma, la 93e cérémonie des Oscars se tiendra le 25 avril prochain, et sera diffusée en exclusivité, en clair et en direct sur Canal+. Pour la troisième année consécutive, il n'y aura pas de présentateur... mais des personnalités masquées. Covid-19 oblige.

Steven Soderbergh va produire la soirée

Si la cérémonie sera réalisée pour la sixième fois par Glenn Weiss, un habitué de cette grand-messe du cinéma, le réalisateur Steven Soderbergh, dont le film «Contagion» évoquait il y a dix ans un monde paralysé par une pandémie, s’occupera pour sa part de la production. «Notre plan c’est que cette année, les Oscars ressemblent à un film, pas à un spectacle télévisé», a expliqué l’Américain, dans un communiqué officiel.

Un tapis rouge sans Zoom ni pyjama

Contrairement à la cérémonie des Golden Globes qui s’est tenue outre-Atlantique de manière virtuelle le 28 février, les Oscars se dérouleront en présence des invités et en tenue de soirée afin d’offrir un bel événement «aux millions de fans de cinéma dans le monde». La production a envoyé une lettre à tous les artistes nommés leur demandant de faire le déplacement (et bien habillés), et a indiqué que les stars pourront se faire dépister sur place. Les résultats seront obtenus «dans la minute».

Deux endroits, deux ambiances... sinon rien

Côté cérémonie, les Grammy Awards ont ouvert la voie à une organisation en plein air. Les Oscars devraient avoir pour décor la salle du traditionnel Dolby Theatre, à Hollywood, mais verront la soirée se dérouler également à une douzaine de kilomètres, au sein de la gare ferroviaire Union Station située dans le centre de Los Angeles.

© VALERIE MACON / AFP

Les invités, les nommés et les remettants bénéficieraient ainsi de deux scènes de spectacle, l’une couverte et l’autre à ciel ouvert afin de respecter les règles de distanciation sociale.

«Mank» en tête des nominations

Avec dix nominations, le long-métrage en noir et blanc de David Fincher, «Mank», fait figure de grands favoris. Disponible sur la plate-forme Netflix, ce film sur l’âge d’or d’Hollywood met en scène l’acteur Gary Oldman qui prête ses traits au scénariste Herman J. Mankiewicz.

Parmi les œuvres également citées, on retrouve «Nomadland» de Chloé Zhao, «Les Sept de Chicago» d’Aaron Sorkin avec Sacha Baron Cohen, «Judas and the Black Messia» avec Daniel Kaluuya, «Minari», «Sound of Metal», sans oublier «The Father», premier long-métrage du dramaturge français Florian Zeller. Tous ces films enregistrent chacun six nominations.

La diversité à l'honneur

Alors que Steven Yuen est le premier Américain d'origine asiatique a être nommé dans la prestigieuse catégorie du meilleur acteur pour sa performance dans le long-métrage «Minari», Riz Ahmed a aussi créé la surprise en étant également le premier artiste d'origine pakistanaise à concourir à un Oscar. On espère que le rêve deviendra réalité pour celui qui incarne un batteur devenu sourd dans «Sound of Metal».

L'actrice noire Andra Day («Billie Holiday, une affaire d'Etat») et Viola Davis, nommée pour la quatrième fois pour «Le Blues de Ma Rainey», sont toutes les deux en lice pour une statuette. Enfin, la Roumanie est pour la première fois représentée grâce au film «L'affaire collective» - cité dans les catégories «meilleur documentaire» et «meilleur film étranger» -, tout comme la Tunisie avec «L'homme qui a vendu sa peau».