Reconfinement : Elie Semoun, Michel Denisot, Leïla Bekhti... Les célébrités ironisent sur les réseaux sociaux

Jean Castex a annoncé jeudi dernier le reconfinement de seize départements. Et les nouvelles règles dévoilées par le premier ministre ont laissé plus d’un citoyen perplexes. Parmi eux, les artistes et célébrités ont partagé sur les réseaux sociaux leurs interrogations.

Avec ironie et humour, ils sont plusieurs à avoir posté des messages sur Instagram. Alors même que le gouvernement a finalement abandonné samedi, l’obligation de présenter une attestation de déplacement entre 9 h 19 h - formulaire moqué par les internautes – personnalités et artistes ont aussi fait part de leurs incompréhensions quant à ces nouvelles règles et mesures qu'ils jugent parfois totalement énigmatiques.

Très actif sur les réseaux, Elie Semoun n'a pas hésité à affirmer par la voix d'un personnage que « le confinement, j'ai compris que je n'avais rien compris». Même son de cloche, cette fois en image, du côté de Leïla Bekhti qui, non sans humour, a posté une photo d'elle en proie aux interrogations. Le journaliste Michel Denisot a aussi décidé de partager plusieurs photographies. Avec humour, il tourne en dérision cette fameuse attestation, qui selon lui pourrait faire l'objet d'un «Que sais-je», et semble aussi s'interroger sur le fondement même de ce nouveau confinement à travers un cliché qui en dit long. Jonathan Cohen a pour sa part livré une vidéo largement partagée, dans laquelle il décrypte le discours de Jean Castex et les nouvelles mesures, résumant la situation de la sorte : «donc confiné dehors, comme vous voulez tranquille, voilà, et le virus il va baisser».

Je suis en fou rire depuis 10 minutes... @jocohenlebon⁩ pic.twitter.com/SV7q7cnKCd — Simone Rodan-Benzaquen (@srodan) March 18, 2021

Des artistes qui n'attendent qu'une chose, pouvoir retrouver le public, et qui n'hésitent pas à prendre de nouveau la parole en ce sens. Jean Dujardin a ainsi partagé une photo de lui sous-titrée «retrouver le public un jour...», quand Benjamin Biolay a préféré une photo d'Albert Camus accompagné du message « C'est le printemps. Réveillons-nous».