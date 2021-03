«L'Auberge espagnole» : la saga culte déclinée en série par Cédric Klapisch

Avec «L’Auberge espagnole» et ses suites, Cédric Klapisch a marqué toute une génération, et fait de Romain Duris un acteur adulé par des millions de fans. Le réalisateur prépare une série déclinée de sa trilogie qu’il a baptisée «Greek Salad» («Salade Grecque»).

Les spectateurs français ont découvert Xavier et sa bande de copains venus des quatre coins de l’Europe dans «L’Auberge espagnole» en 2002. Trois ans plus tard, ils retrouvaient le jeune trentenaire dans «Les poupées russes» en plein doute affectif, et lui faisaient leurs adieux dans «Casse-tête chinois» sorti sur les écrans en 2013.

La série, qui devrait être diffusée en 2020 sur la plate-forme de streaming Amazon Prime Video, mettra en scène Mia, 19 ans, et son frère Tom, 25 ans, les deux enfants que Xavier a eus avec Wendy, incarnée par la rousse Kelly Reilly. Ces nouveaux protagonistes marcheront dans les pas de leurs parents et s’envoleront vers Athènes, en Grèce, pour profiter de leur toute jeune vie d’adulte.

Greek Salad (Salade Grecque) est la nouvelle création de Cédric Klapisch !





Cette série suivra à Athènes les enfant des personnages cultes de Xavier et Wendy, que le public a découvert dans la trilogie l'Auberge Espagnole pic.twitter.com/B5M05mO5Uv — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) March 22, 2021

Un apprentissage qui donnera lieu à des rencontres et à de multiples rebondissements. A travers ce programme, Cédric Klapisch veut parler de cette «nouvelle génération d'Européens», de la transmission, de la filiation, ainsi que de l'immigration.

Pour l’heure, on ne sait pas si le casting originel, avec en tête Romain Duris, Audrey Tautou et Cécile de France, sera de la partie (avec quelques rides et cheveux blancs en plus). Lors de la conférence de presse qui s'est tenue lundi, le cinéaste n'a pas caché son envie de les voir de retour et de les diriger pour ce nouveau projet qu'il est en train d'écrire avec sa compagne, Lola Doillon.