Privés de théâtre, ils jouent dans une baignoire derrière une vitrine

Un rendez-vous insolite et engagé. Alors que les salles de spectacles sont à nouveau fermées depuis fin octobre, deux comédiens joueront le 11 avril prochain dans une baignoire, derrière la vitrine d’une boutique parisienne du 10e arrondissement, un texte d'Hervé Le Tellier, Goncourt 2020, audible depuis la rue et retransmis en live sur les réseaux.

Une initiative lancée par la marque Macon & Lesquoy en soutien au monde de l’art. La griffe d’écussons et de broches arty brodées à la main, dont la boutique parisienne est fermée au public en raison du reconfinement, a décidé d’ouvrir ses portes à la compagnie La part de l’ombre pour un happening événement dans le respect des règles sanitaires, avec un leitmotiv : «soutenons la culture».

Le 11 avril prochain, à 15 h, les comédiens Isabelle Cagnat et Etienne Coquereau s’installeront, comme ils l’ont déjà fait sur scène dans une baignoire pleine de mousse. A une exception près : ils se produiront cette fois derrière la vitrine du numéro 37 de la rue Yves Toudic dans le 10e arrondissement, pour maintenir la culture en vie. Les deux comédiens reprendront à cette occasion «Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable», ouvrage signé Hervé Le Tellier, lauréat du prix Goncourt l’année dernière pour «L'Anomalie».

Une pièce à découvrir dans la rue et en live sur Instagram

Le texte, qui à l’origine rassemble mille pensées de l’auteur, a été adapté pour la scène par Frédéric Cherboeuf et Etienne Coquereau, et plonge dans l’intimité d’un couple. Elle lui pose invariablement la même question : «A quoi tu penses ?» Il lui répond, donnant lieu à une série de saynètes conjugales humoristiques, inattendues et touchantes.

Autant de moments de vie que les spectateurs pourront découvrir depuis la rue, grâce à un système de sonorisation extérieur mais aussi en live sur le compte Instagram de Macon & Lesquoy, le temps de faire vivre à nouveau le théâtre. Un art qui, comme la musique, la pop culture ou encore le cinéma, sont au cœur des créations de la marque.