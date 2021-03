Vin Diesel est le conducteur le plus dangereux d'Hollywood

Les crashs de voitures sont un classique des films d'action américains. Mais quel acteur est impliqué dans le plus d'accidents à l'écran ? Le site britannique Scrap Car Comparison s'est amusé à faire un classement des «conducteurs les plus dangereux d'Hollywood», et son vainqueur ne surprendra personne : Vin Diesel, star de la franchise «Fast and Furious».

L'ancien acolyte de Paul Walker dans la saga à gros bolides compte à son palmarès 61 véhicules détruits, dont 57 où il était au volant. Comme l'explique Scrap Car Comparison, la moitié de cet impressionnant total vient d'un seul film, «Fast and Furious 5», sorti en 2011, dans lequel Vin Diesel démolit pas moins de 30 voitures.

Il devance d'une courte tête un autre célèbre chauve d'Hollywood, Bruce Willis (60 véhicules détruits, dont 35 où il conduisait). Comme pour Vin Diesel, une saga a particulièrement contribué à gonfler ce total, «Die Hard». Dans «Die Hard : Belle journée pour mourir» (2013), Bruce Willis a ruiné la bagatelle de 18 voitures dans une seule scène. Ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux 132 voitures détruites pour les besoins de son tournage.

Arnold Schwarzenegger complète le podium, avec ses 52 voitures envoyées à la casse (dont 30 où il était au volant). Son film le plus «destructeur» ? «Terminator 3» (2003), avec 13 épaves laissées derrière lui.

Suivent dans le classement Matt Damon, Keanu Reeves, Tom Hardy, Daniel Craig, Nicolas Cage et Tom Cruise. Dwayne Johnson et Jason Statham sont dixièmes ex aequo.

En scrutant les noms, on comprend bien que le site Scrap Car Comparison a étudié seulement les stars d'Hollywood actuelles ou récentes. Difficile d'imaginer le temps nécessaire pour construire un classement «all time». Il est à noter que ce palmarès sent la testostérone, puisqu'aucune femme n'y figure. La première actrice est en effet aux portes du top 10. Il s'agit d'Angelina Jolie, avec le joli total de 10 voitures saccagées.