Wejdene confirme sa collaboration avec Hatik

C'est confirmé : Wejdene sortira bien un titre en featuring avec le rappeur Hatik le 4 avril.

Intitulé «Dans ma bulle», ce single sera intégré à «16 (ou pas)», la réédition du premier album de Wejdene.

Les rumeurs de collaboration entre les deux artistes avaient pris de l'ampleur après qu'Hatik a adressé un joli message de soutien à Wejdene, en décembre dernier. «Tu brilles tellement ma soeur», avait-il écrit en Story Instagram. «Je suis tellement content pour tout ce qui t'arrives.»

Certifiée diamant

Et pour cause : la carrière de Wejdene est bel et bien lancée. En seulement un an, la chanteuse révélée par Tiktok a obtenu une certification diamant pour «Anissa», une certification platine pour «Coco», et deux nominations aux NRJ Music Awards 2020. Un succès qui ne semble pas près de faiblir, puisque le nouveau titre de Wejdene, «Réfléchir», comptabilise déjà 13 millions de vues sur Youtube.

Hatik n'est pas en reste. L'interprète d'«Angela» s'est lui aussi imposé comme l'une des révélations musicales de 2020. Il a d'ailleurs été nommé dans cette catégorie lors de la dernière édition des Victoires de la musique. Son premier album, «Vague à l'âme», est sorti ce 12 mars.

Feat avec Jul

Si le featuring Wejdene-Hatik est très attendu, ce n'est pas le seul prévu dans «16 (ou pas)». La chanteuse, dont l'âge reste un mystère, a également annoncé un titre avec le rappeur marseillais Jul. Les deux artistes n'en sont pas à leur coup d'essai. Wejdene avait été invitée en décembre dernier sur le single «Loin de tout» de Jul.

Outre les deux featurings, la réédition de 16 accueillera les nouveaux singles «Réfléchir», «Je t'aime de ouf», «1, 2, 3», «La même, «Je pleure de ouf» et «Merci».