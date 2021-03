Reda Kateb poste une lettre ouverte très critique à l'égard de Roselyne Bachelot sur Instagram

La remise de la légion d’honneur à Michel Sardou, en pleine crise sanitaire, n’est pas passée pour l’acteur Reda Kateb. Alors que la culture est à l’arrêt, que les salles de spectacles sont fermées, l’artiste, qui dernièrement a fait sensation dans la série « En thérapie » d’Eric Toledano et Olivier Nakache, a pris la plume pour faire part de sa colère.

Dans une lettre ouverte postée hier, mardi 22 mars, sur son compte Instagram, l’acteur a vivement interpellé la ministre de la Culture, diagnostiquée positive au Covid le 20 mars et hospitalisée aujourd'hui. Très critique à l’égard des agissements et des choix de la ministre, le comédien, lauréat du César du meilleur acteur pour «Hippocrate» en 2015 et nommé par deux fois pour le César du meilleur acteur («Django» et «Hors Normes» en 2018 et 2020), a voulu mettre les points sur les «i». Il demande à la ministre de respecter comme tout le monde les consignes sanitaires, tout en s’interrogeant sur la cohérence des décisions prises pour le monde de la culture.

Rapellant sans ménagement la situation à laquelle les professionnels de la culture sont confrontés - «A l’heure où les artistes, techniciens et autres travailleurs du spectacle vivant sont cloués au sol et en réelles difficultés. A l’heure où tous les lieux de culture sont fermés et où vous avez ce magnifique privilège d’assister à des captations TV et des présentations en petits comités », note Reda Kateb - il met en doute le goût pour les accolades de Roselyne Bachelot, qui n’a pas hésité à congratuler chaleureusement Michel Sardou, la semaine dernière lors de la remise de sa médaille, comme en témoigne plusieurs photographies de la cérémonie.

« S’il vous plaît pourriez-vous suspendre un instant votre pratique des selfies et vos accolades avec les artistes ? Nous en avons tous besoin, et en particulier les soignants qui œuvrent dans l’ombre », écrit alors l’acteur de 43 ans. Et d’enfoncer le clou avec une pique autour des pratiques et activités essentielles ou non.

« Je suis sûr que cette remise de médaille au chanteur Michel Sardou n’était pas « essentielle » maintenant », conlut l’acteur, avant de souhaiter néanmoins un « bon rétablissement » à la minsitre, tout en l’enjoignant «de rester tranquille au moins quelques temps. Comme nous tous».