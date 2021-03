SCH : Découvrez les chanteuses avec qui le rappeur aimerait collaborer

Les fans s'en félicitent déjà. Le rappeur SCH a dévoilé ce 24 mars les noms des chanteuses avec lesquelles il aimerait collaborer.

«A quand le featuring avec une artiste ?», avait demandé une auditrice, alors que SCH était de passage sur la radio Swigg. «Parce que ça manque un peu de meufs !»

D'abord indécis, le rappeur marseillais a avoué qu'il songeait lui aussi à collaborer avec une ou plusieurs femmes. Avant de divulguer des noms : «J'aime beaucoup Angèle. Il y a Shay, aussi, qui est un gros délire. Poupie a une voix formidable. Et Meryl, qui est juste incroyable. En studio, c'est un monstre.»

Ces possibilités n'ont pas manqué d'enflammer Twitter. Il faut dire qu'en ce moment, «le S», comme il est surnommé, a la cote. Il a sorti le 19 mars son cinquième album «JVLVIS II», actuellement le plus écouté sur Deezer. Le 20 mars, SCH était classé deuxième artiste le plus écouté au monde sur Spotify, avec 11,7 millions de streams en 24 heures.

Deux titres composés par Meryl

Les artistes citées par SCH sur Swigg ne sont pas en reste. Angèle a acquis une renommée mondiale avec son album «Brol». Plus discrète après la réédition de ce dernier, en novembre 2019, elle a effectué un retour remarqué en sortant un titre en featuring avec Dua Lipa, «Fever». Quatre mois après sa création, «Fever» figure toujours dans le classement Deezer des 30 chansons les plus streamées en France.

Quant à Shay, elle règne non pas sur le monde de la pop, mais sur celui du rap. Le dernier album de la jeune belge, «Antidote», a été certifié disque d'or. Elle participera cette année à Rhythm + Flow, une adaptation d'une émission américaine visant à débusquer les nouveaux talents du rap. Elle sera jury aux côtés de Niska et de... SCH, justement.

Un peu moins connue, Poupie fait de plus en plus parler d'elle. Après avoir été demi-finaliste de The Voice en 2019, elle a sorti plusieurs EP et devient une véritable étoile montante de la musique. Elle a d'ailleurs collaboré avec Jul sur le titre «Feux» en octobre dernier.

Autre artiste récemment propulsée sur le devant de la scène : Meryl, rappeuse martiniquaise, portée par le succès de ses titres «Béni» et «Ah la la». Elle a participé à la composition de deux singles de JVLVIS II : «Grand bain» et «Euro».