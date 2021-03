Un célèbre rappeur coréen annonce qu'il n'a plus que 3 à 6 mois à vivre

Dans un message posté sur Instagram ce 19 mars, le rappeur coréen Keith Ape a annoncé qu’il ne lui restait plus qu’ « entre 3 et 6 mois à vivre ».

L’artiste a publié une photo de lui allongé sur un lit avec une perfusion intraveineuse à son bras. « Bonne nouvelle pour mes haters, mes médecins disent qu’il ne me reste que trois à six mois à vivre », a-t-il écrit pour accompagner le cliché. Il a ensuite fait part de sa volonté de collaborer avec un maximum d’artistes qu’il admire, souhaitant « faire un maximum de bruits avant de pouvoir quitter cette planète ».

Ses fans lui envoient depuis de nombreux message de soutien, mais certains d’entre eux, choqués par cette triste et soudaine nouvelle, ont du mal à croire qu’il ne s’agit pas d’une plaisanterie. Pour l’heure on ignore de quelle affection Keith Ape souffrirait et qui le condamnerait à une fin si proche. Son manageur n'a pour l'heure pas commenté la situation.

praying keith ape is trolling pic.twitter.com/YVQMxAtmLD — cole sprouse (@smellyrat22) March 20, 2021

Keith Ape, connu aussi sous le nom Kid Ash, a fait partie des rappeurs qui ont participé au renouveau du hip-hop coréen, notamment avec le succès rencontré par son titre « It G Ma » sorti en 2015. Mais il était resté relativement discret depuis la sortie de son album « Born Again », publié en 2018.