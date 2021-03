Charles Soule : «J'ai essayé de faire un roman le plus proche possible d'un film Star Wars»

Le premier roman de la nouvelle grande saga Star Wars est disponible. Nous avons pu interviewer Charles Soule, honoré d'avoir été choisi pour écrire ce chapitre très spécial, qui se déroule deux siècles avant l'épisode I.

Comment avez-vous été choisi pour écrire «La Haute République : La lumière des Jedi», qui se déroule pendant une période jamais abordée dans les livres, les séries ou au cinéma ?

Cela a eu lieu en 2015. J'avais scénarisé plusieurs comics Star Wars. Et ça s’était bien passé, je pense. Après ce travail, j'ai senti que l'équipe Lucas/Disney avait confiance en moi. A ce moment-là, cinq auteurs ont été choisis pour faire partie de cette aventure, et j'en faisais partie. C'était un grand honneur.

Après deux romans sortis aux Etats-Unis, ce sera votre premier livre traduit en français. Comment décririez-vous votre style d'écriture ?

J'ai voulu adopter un style très rapide. «La lumière des Jedi», c’est un «page turner». Je voulais qu'à la fin de chaque chapitre, on se sente obligé de commencer le suivant.

Vous êtes connu en France pour vos scénarios de comics. Mais est-ce que Star Wars peut se traiter comme une simple histoire de superhéros ?

Les Jedi, c'est autre chose, de plus profond. C'est un peu religieux, il y a un code. Si on compare à Superman, par exemple, c'est très différent. Lui veut juste sauver les innocents et faire le bien autour de lui. Pour les Jedi, le plus important, c’est la connexion entre toutes les choses, l'imbrication du bien et du mal. Si vous décidez d'écrire sur ce sujet, vous ne pouvez pas raconter une simple histoire de guerriers avec des sabres laser.

En tant que scénariste de comics, vous devez avoir l'habitue d'imaginer le rendu visuel des scènes. Est-ce que vous imaginez déjà votre roman devenir un film ?

Absolument. J’ai essayé de faire un roman assez proche d’un possible film Star Wars. Tout commence avec le grand désastre.

C'est une petite histoire qui va rejoindre la grande histoire de la saga Charles Soule

Quand on lit «La lumière des Jedi», c’est cette petite histoire qui va alors rejoindre la grande histoire de la saga. Vous pouvez montrer comment le gouvernement répond à une telle catastrophe, comment les gens se comportent, un peu partout dans la galaxie. Il y a de nombreux angles possibles. Je voulais que ça soit très cinématographique, comme pour un film où on reste assis jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la séance.

La Haute République est un arc narratif très attendu par les fans et c'est aussi un territoire vierge. Comment avez-vous travaillé avec les autres auteurs, pour produire un contenu cohérent ?

Pour moi, ce ne sont plus simplement «les autres auteurs». Au fil du temps, ils sont devenus mes amis et c'est facile d'avoir des discussions avec des amis, plus facile qu'avec des collègues. On parle beaucoup sur Slack, ou au téléphone. On discute en permanence de tous les éléments de l'histoire. «La Lumière des Jedi», c'est mon roman, mais la Haute République, c'est un grand projet qui dépasse tout ça. Ce serait même trop grand, trop difficile pour une seule personne. Au final, ça a été un bonheur de travailler avec Justina Ireland (autrice du roman ado «Une épreuve de courage», qui sortira le 31 mars, ndlr), Claudia Gray (le roman Young adult «En pleines ténèbres», prévu le 22 avril) ou Cavan Scott et Daniel José Older (le comics et la BD, à paraître).

Comment avez-vous procédé pour créer tous ces personnages, qui n'existaient pas jusqu'ici ?

On en a créé beaucoup, c'est vrai. Il y en seulement un ou deux que les fans connaissent. Yoda, par exemple, parce qu'il est très vieux. Mais si on voulait que les fans s'attachent à eux, il fallait éviter de trop utiliser Yoda. On a aussi fait le lien avec le reste de la saga grâce à certaines familles, et aussi grâce aux planètes, aux villes. Mais la plupart des personnages sont complètement nouveaux. Et comme nous avons tous Star Wars dans le cœur, nous avons surtout inventé des Jedi que nous aimerions voir dans la saga, avec chacun leur vision de la force.

C'est à dire ?

Pour Avar Criss (un des personnnages principaux du roman), la force c'est comme une chanson. Pour Elzar Mann (un autre personnage important, ndlr), la force est comparable à l'océan. Et il fallait aussi qu'on comprenne en quoi un Jedi de la Haute République, quand ils sont à leur apogée, est différent des Jedi du reste de Star Wars. Il y a des vêtements particuliers, des tissus dorés, il y a une garde sur leur sabre laser. On voulait donner de la nouveauté aux fans, mais aussi qu'ils soient en terrain connu. Et chaque auteur a apporté sa touche, même si au fond, tout reste très Star Wars.

Est-ce que vous auriez aimé avoir une idée qu'a eu un autre des co-auteurs ?

Tout à fait. Il y a un personnage incroyable dans le roman de Claudia Gray («En pleines ténèbres», éd. Pocket). Il s'appelle Géode. C'est une pierre. Il ne bouge pas, il est très mystérieux et pourtant, tout le monde lui parle comme si de rien n'était. Je n'aurais jamais pu penser à un personnage pareil pour mon histoire, c'est une super idée.

Mais Claudia, de son côté, n'aurait peut-être pas pensé à comparer la force à une chanson, comme je l'ai fait. C'est ça qui fait la puissance de Star Wars et de la Haute République. Au final, tout s'imbrique parfaitement.

«La lumière des Jedi», de Charles Soule, éd. Pocket, 9,50 €