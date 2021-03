Le réalisateur Bertrand Tavernier est mort à l'âge de 79 ans

On lui doit «Un dimanche à la campagne», «Coup de torchon», «Capitaine Conan» ou «L'appât». Cinéaste, scénariste, dialoguiste, producteur, écrivain et président de l'Institut Lumière, Bertrand Tavernier est mort ce jeudi à Sainte-Maxime, dans le Var, à l'âge de 79 ans.

«Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier», a annoncé l’institution lyonnaise dont le réalisateur était à la tête depuis 1982.

Le décès de cette grande figure du cinéma français a suscité une vague d’émotion et de nombreux hommages sur les réseaux sociaux, à l’instar de Gilles Jacob, ancien directeur du Festival de Cannes. «Bertrand Tavernier est parti. Le cinéma français le pleure. Le cinéaste, le cinéphile, la mémoire, (tout) concourait à l’exercice d’un art auquel il a dédié sa vie. Il ne nous racontera plus ses histoires avec cette percutante force de conviction qui en faisait un auteur si précieux», a-t-il posté sur Twitter.

Fils de l’écrivain et résistant René Tavernier, le jeune homme, né le 25 avril 1941 à Lyon, avait découvert le 7e art alors qu’il effectuait un séjour en sanatorium pour traiter une tuberculose. Quelques années plus tard, installé avec sa famille à Paris, Bertrand Tavernier créa avec d’autres camarades passionnés le ciné-club Nickel-Odeon (où les

œuvres américaines délaissées étaient mises en lumière), avant de devenir critique de cinéma, attaché de presse - notamment pour le producteur Georges de Beauregard - et assistant de Jean-Pierre Melville.

En 1974, Bertrand Tavernier présenta son premier long-métrage, «L’horloger de Saint Paul» - qui fut récompensé du prix Louis-Delluc après avoir attiré plus d’un million de spectateurs en salle, et qui marqua surtout le début de sa longue collaboration avec Philippe Noiret. Un acteur qu’il retrouva en effet dans «Que la fête commence» (1975), «Le juge et l’assassin» (1976), «Coup de torchon» (1981) et «La vie et rien d’autre» (1989), pour lequel Noiret a reçu le César du meilleur acteur.

Lui qui était par ailleurs féru de jazz, de blues et de littérature, aimait passer d’un genre cinématographique à l’autre, et faisait preuve d’un grand éclectisme pouvant tourner des polars, dont «L.627», à des films en costume et historiques comme «La fille de D’Artagnan» ou «Capitaine Conan». Bertrand Tavernier a obtenu de nombreuses récompenses pour ses films : prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1984 pour «Un dimanche à la campagne», Bafta du meilleur film étranger en 1990 pour «La vie et rien d’autre», ou encore Ours d’or en 1995 à la Berlinale pour «L’appât». Il a également été sacré à cinq reprises aux César.