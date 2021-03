«OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire» sortira finalement cet été

Les films n’en finissent plus d’être repoussés en raison de la pandémie. Annoncé pour le 14 avril au cinéma, «OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire» sortira finalement le 4 août. Sous réserve que les salles puissent rouvrir prochainement.

Les fans d’Hubert Bonisseur de La Bath, magistralement interprété par Jean Dujardin, vont devoir faire preuve de patience. Au regard de la situation, Gaumont a fait le choix de garder au chaud encore un peu ce troisième volet d’OSS 117, réalisé par Nicolas Bedos, et avec Pierre Niney, Fatou N’Daye, et le regretté Wladimir Yordanoff au casting.

Autre production Gaumont, «Le sens de la famille» avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc, sortira quant à lui le 16 juin. D'autres distributeurs ont repoussé ces dernières semaines la sortie de grosses productions, comme «Les Tuche 4» (le 8 décembre), «Aline» de Valérie Lemercier s'inspirant de la vie de Céline Dion (novembre), ou le premier volet du film «Kaamelott» (21 juillet).

Les autorités ont évoqué récemment avec les exploitants l'idée d'une réouverture en trois temps, avec des jauges de plus en plus larges, mais les salles rongent leur frein : aucune date n'est envisagée pour l'instant. En attendant, les films terminés et prêts à être diffusés s'accumulent par dizaines, faisant craindre un énorme embouteillage à la sortie.