L’École nationale supérieure Louis Lumière va s’installer à Nice

À l'automne prochain, la section des formations continues de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière qui forme les meilleurs professionnels français du septième art investira les mythiques studios de La Victorine, à Nice. Une implantation qui vient d'être votée par le Conseil municipal de la ville.

Jean-Jacques Annaud, Philippe De Broca et Gaspard Noé… Tous ces cinéastes ont en commun d’être passés par l’École nationale supérieure Louis-Lumière. Dès cet automne, l’établissement fondé en 1926 par Louis Lumière et Léon Gaumont va déployer ses formations continues à Nice, dans un autre haut lieu du cinéma : les Studios de La Victorine. Des Studios qui ont fêté leur centenaire en 2019 et qui ont accueilli les tournages de longs-métrages aussi légendaires que «Les Enfants du Paradis» de Marcel Carné et «La Nuit américaine» de François Truffaut.

En octobre prochain, ce sont 65 stagiaires (jeunes diplômés ou professionnels souhaitant améliorer leurs connaissances) qui marcheront sur les traces des Roger Vadim, Marcel Carné et autres Woody Allen, des cinéastes qui ont tourné à La Victorine. Les stagiaires viendront y perfectionner leur écriture de scénarios, leur direction d’acteurs ou encore leurs prises de vue. Dès septembre 2022, l’École Louis Lumière et l’Université Côte d’Azur y ouvriront également un Master innovant sur la création immersive. Cette formation s'adressera à une vingtaine d'étudiants.

Un projet de renouveau

L’arrivée de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière dans les Studios de La Victorine marquera une étape de plus dans la renaissance du site, dont la gestion a été reprise en régie directe par la ville de Nice en 2017, après plusieurs décennies de disette. Une renaissance pilotée par Éric Garandeau, ancien Président du CNC (centre national du cinéma), que le maire de la ville Christian Estrosi a mandaté pour refaire de ce site emblématique une place forte pour l'accueil des tournages cinématographiques et audiovisuels.