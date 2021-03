«Spencer» : une nouvelle photo de Kristen Stewart en Lady Di et le nom de l'interprète du prince Charles dévoilés

Un nouveau cliché de Kristen Stewart dans la peau de Lady Diana a été dévoilé ce jeudi 25 mars par la production de « Spencer », qui a aussi levé le voile sur le nom de l’interprète du prince Charles.

En janvier dernier, une première photo avait été publiée. Kristen Stewart y apparaissait méconnaissable dans la peau de Lady Di pour les besoins du film «Spencer» écrit par Steven Knight, créateur et scénariste de Peaky Blinders, et réalisé par Pablo Larrain, à qui l’on doit déjà le film Jackie, biographie de Jackie Kennedy avec Nathalie Portman.

Ce biopic de Diana Spencer, dont le tournage a débuté il y a peu, devrait se concentrer sur les fêtes de Noël de l’année 1991 passées à Sandrigham avec les membres de la famille royale, vacances durant lesquelles l’épouse du prince Charles estimera qu’il est temps de mettre un terme à son mariage.

Sur la nouvelle photo de Kristen Stewart, la ressemblance avec la princesse de Galles est encore une fois frappante. Les fans n'ont pas manqué de remarquer que l'actrice s’y s'affiche avec l'un des bijoux mythique de la mère de William et Harry : sa bague de fiançailles en saphir et diamants.

Here's your latest look at Kristen Stewart as Princess Diana in Pablo Larraín’s #Spencer, which has moved to the UK for the final stretch of filming. The film is eyeing a fall 2021 release: https://t.co/NRk121w1wk pic.twitter.com/gKGw5ete75 — IndieWire (@IndieWire) March 25, 2021

L'annonce du nom de Kristen Stewart pour incarner Ladi Di avait suscité un tollé sur les réseaux sociaux, certains internautes arguant que la jeune femme ne ressemblait pas du tout à Diana. Les premiers clichés démontrent qu'ils avait tort...

Et que penseront-ils maintenant de l’acteur choisi pour incarner le prince Charles et dont le nom vient d’être dévoilé ? Il s'agit de Jack Farthing, vu notamment dans la série Poldark et le film The Riot Club.

Jack Farthing ('Poldark') has been cast as Prince Charles in director Pablo Larraín’s 'Spencer'. He joins the cast ensemble opposite Kristen Stewart, Timothy Spall, Sally Hawkins and Sean Harris.





(Source: https://t.co/O6ZHzZA5Cf)#JackFarthing #PrinceCharles #Spencer pic.twitter.com/bL5X7IpRF1 — Into The Filmverse (@IntoFilmverse) March 25, 2021

L'acteur rejoint ainsi au casting Timothy Spall, Sally Hawkins et Sean Harris déjà annoncés.